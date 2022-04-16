530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...
Sözleşmelilere son dakika kadro müjdesi geldi. Aralarında öğretmen, hemşire ve belediye çalışanlarının da olduğu 530 bin sözleşmeli memura müjdeli haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tasarıya dair açıklamalarda bulundu. Meclis'te 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile sözleşmeli ve kadrolu memur arasındaki farkın ortadan kalkması bekleniyor. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? .
Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliler ile ilgili yaptığı, 'Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.' açıklamasının ardından sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği araştırılmaya başlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere müjdeli haberi duyurdu.
SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?
Bakan Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor.
MECLİS TOPLANIYOR
530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. 10 Mayıs tarihinde 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.
FARK ORTADAN KALKIYOR
Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.
SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR
Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.
KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?
657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:
'Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.' Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır..