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Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı!

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nda maske zorunluluğu konusunda önemli kararlar alınacağını açıkladı. Kurulda, maske kullanımına esneklik getirilmesi ve ilk olarak okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor

Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı!
Ekleme: 15.04.2022 - 09:58 Güncelleme: 15.04.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda önemli kararlar alınacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi bekleniyor. Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayıları ve salgının seyrine ilişkin soru sorulan Koca, salgının seyrinin bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladığını belirterek, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır" diye konuştu.

'KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI'
Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak" dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, yaza giriyoruz.

Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanı'nız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz' diye bir konuşmam olmuştu.

O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" ifadelerini kullandı.

MASKE KARARI
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere.

Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak.

Bununla ilgili zaten detaylı açıklamamız olacak" dedi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor.
Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı!
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