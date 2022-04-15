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Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıklamıştı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleşen seçimde yeni Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir oldu.

Ekleme: 15.04.2022 - 12:37 Güncelleme: 15.04.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir oldu!
AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir, yeni Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında toplandı. Toplantıya AK Partili Meclis Üyeleri eksiksiz katılım sağladı.

Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir oldu!

AK PARTİ'NİN ADAYI OLARAK DUYURULMUŞTU
Grup toplantısında sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde İl Başkanı Kabaktepe, AK Parti Grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

Özdemir, Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçimle yeni Bağcılar Belediye Başkanı oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir oldu!

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?
1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi'dir ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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