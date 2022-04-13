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'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!

"İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediye başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun, yemek davetlerini restoran ya da tarihi kasırlarda değil Çırağan Palace Kempinski Otel'de verdiği ortaya çıktı.

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!
Ekleme: 13.04.2022 - 09:03 Güncelleme: 13.04.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!
İBB, kendisine ait onlarca lüks tesis varken, konuklarını Çırağan Palace gibi otellerde ağırladı. Denetim raporuna göre sadece 1 yemek için 603 bin lira fatura ödendi.

İBB'nin kendine ait onca lüks tesisi varken, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediği belirlendi. Faturada, yemekle ilgili bilgi kısmında, 'Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli' olduğu ifade ediliyor.

YÜZDE 254 ARTTI

İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar, 'Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır' dedi.

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!

NASIL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Vatandaşlar ve siyasiler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temsili karşılamayı İBB'ye ait lüks tesisler yerine Çırağan Palace Kempinski'de yapmasını eleştirdi.

İşte o tepkiler:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: İBB'ye ait onlarca yemek yeme yeri varken 603 bin 316 lira 80 kuruşluk yemek hizmeti nasıl alındı?

Kaan Arslan: Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım zamları konusunda artan maliyetleri sebep göstererek UKOME'yi tehdit etmişti. Aynı İmamoğlu'nun davetiyle Çırağan Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeği için 603 bin TL ödeme yapıldı.

Zeki Bahçe: 603 bin TL'ye bir akşam yemeği yiyen zat, fakir fukaranın hakkı nasıl boğazından geçti.

Begüm Ece Pazarcı: Savcı Sayan'ın 700 Ağrılı gence verdiği, maliyeti 21 bin TL olan iftar yemeğini diline dolayanlar buna ne diyeceksiniz?

BALIĞIN FATURASI 48 BİN TL

Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak 2022 tarihinde milyonlarca İstanbullunun karla mücadele ettiği ve yolların kapandığı en kritik saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Sarıyer'de lüks bir restoranda 3 saat balık ziyafeti çektiği ortaya çıkmış, İBB'nin söz konusu yemeğe 48 bin TL ödediği basına yansımıştı.
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