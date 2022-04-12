NATO'dan dikkat çeken Türk pilotu paylaşımı! Turkey değil Türkiye detayı

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını kullanarak Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.Paylaşımda F-16 savaş uçaklarında neden kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin olduğu soruldu., Yanıtı ise bu kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu oldu.Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının Türkiye olarak değişmesi için bir genelge yayınlamış ve her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' gibi ibareler yerine 'Türkiye' kullanılmasını istemişti