NATO'dan dikkat çeken Türk pilotu paylaşımı! Turkey değil Türkiye detayı
NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’ların fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Öte yandan ingilizce yayınlanan mesajda 'Turkey’ yerine ‘Türkiye’ kullanılması dikkatleri üzerine topladı.
NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını kullanarak Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.
PİLOTLARA 360 DERECE PANORAMİK GÖRÜŞ İMKANI SAĞLIYOR
Paylaşımda F-16 savaş uçaklarında neden kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin olduğu soruldu., Yanıtı ise bu kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu oldu.
'TURKEY' YERİNE 'TÜRKİYE'
Öte yandan İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının Türkiye olarak değişmesi için bir genelge yayınlamış ve her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' gibi ibareler yerine 'Türkiye' kullanılmasını istemişti