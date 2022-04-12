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Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş

Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçirdiği koronavirüs süreciyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu. "Yorgun ve tükenmiş" hissettiğini belirten Kraliçe, pandemi gerçeğinden bahsetti.

Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş
Ekleme: 12.04.2022 - 17:33 Güncelleme: 12.04.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş
Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kraliçe Elizabeth, Covid sürecini ilk defa anlattı..

95 yaşındaki Kraliçe, Royal Londra Hastanesi ile yaptığı görüntülü konuşmada pandeminin 'korkunç' olduğunu ve kendisini 'yorgun ve tükenmiş' hissettiğini belirtti..

'Covid sürecini yaşamak gerçekten çok korkutucu bir deneyimdi' diyen Kraliçe Elizabeth'in Covid olduğu süreçte soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterdiği açıklanmıştı..

Hastalık sürecinin ardından eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılan Kraliçe Elizabeth, törene bastonla katılmış ve kendisine son dönemde cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew eşlik etmişti..

Kraliçe'nin sağlık durumu nedeniyle taşınma kararı alan Prens William ve Kate Middleton çifti, Kraliçe'ye yakın olmak için Windsor Great Park'ına yakın olan Fort Belvedere'de yazı geçirmeyi planlıyor..

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