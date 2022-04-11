Parkinson Belirtileri Neler? Parkinson Neden Olur?

Parkinson Neden Olur?



Parkinson Belirtileri Neler?

Parkinson Tedavisi Nedir?

Parkinson hastalığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Beyinde yer alan bazı hücrelerin zamanla yetisini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık birçok farklı şekilde kendini gösterebilir.vesoruları hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.oldukça aratılıyor. Beyinde yer alan dopamin hücrelerinin işlevini yerine getirememesi sonucunda Parkinson hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalığın farkındalığı için 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de yaklaşık 100.000 kişi bu rahatsızlıkla mücadele ediyor. Parkinson nedenleri şu şekilde sıralanabilir;-Genetik faktörler-Çevresel faktörler-Yaş ve cinsiyet-Meslekhakkında Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu tarafından aktarılanlara göre Motor semptomlar, daha çok vücut hareketlerinde kendini gösteriyor. El titremesi, başparmağın kontrolsüz hareket etmesi, çene ve dudakta oluşan titremeler, bazen bacak kaslarında olan seğirmeler görülüyor. Parkinson hastalığındaki titreme eller istirahat halindeyken olur. Stresli ve heyecanlıyken olan, kahve ya da ilaç tüketimi sonrası gelişen ya da esansiyel tremor denilen ailevi geçişli titreme hastalığı ile görülen durumdan ayırt etmek gerekir. Parkinsonlu hastaların hareketleri yavaşlar. Bradikinezi diye anılan bu durumda hasta harekete başlama ve hareketi devam ettirmede zorlanır. Kısa adımlarla yürürler ve kaslarda sertleşme nedeniyle vücut ağrıları oluşur. Ayrıca konuşma hızında ve ses tonunda yavaşlama, mimiklerde azalma, konuşmanın monotonlaşması ile el yazısının aniden küçülmesi ya da düzensiz hale gelmesi gibi belirtiler de Parkinson’u işaret eder.” İfadelerini kullanmıştır. Parkinson hastalığının belirtileri şu şekilde sıralanabilir;YorgunlukBilişsel fonksiyonlarda azalmaDepresyon ve anksiyeteDavranış bozukluklarıGörme bozukluklarıKilo kaybıUyku anormallikleriAğrıTitremeKatılıkHareketlerde yavaşlamaDuruş bozukluğude özellikle merak ediliyor. Net bir teşhis koymak için bu hastalığa uygun bir test yoktur. Tedavi için genellikle ilaç önerilmektedir. Bazı durumlar için ameliyat da tercih edilebilir. Dr. Kurtar tedaviyle ilgili “Parkinson teşhisi, benzer semptomlara sahip diğer hastalıklara elendiği veya hasta Parkinson ilaçlarına yanıt verdiği zaman konulur. Parkinson hastalığında tedavi yöntemleri hastalığın mevcut bulguları, yaşam kalitesi üzerinde etkili olabilir. Parkinson ilerleyici bir hastalıktır ve dolayısıyla zaman ilerledikçe semptomlar kötüleşebilir. Doğru tedavi ve takip sayesinde, çoğu hasta normal hayatını uzun yıllar boyunca sürdürebilir. Bu nedenle, hastalığın, ilk belirtileri ve semptomları saptanır saptanmaz tıbbi görüş almak önemlidir; böylece tedavi seçeneklerini en iyi şekilde değerlendirmek mümkün olur. Erken tedavi ile hastalığın gidişatını yavaşlatmak mümkün hale gelir. Tedavi sırasında kullanılan ilaçların oluşabilecek yan etkilerini belirleyip ortadan kaldırmak önemlidir. Fakat her ne olursa olsun ilacın yan etkisi görüldü diye ilacı bırakmak yanlıştır, çünkü hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkar.” açıklamasında bulundu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.