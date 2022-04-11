BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Nisan BUDO İptal Olan Seferler Listesi
11 Nisan BUUDO iptal seferleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. Peki, 11 Nisan BUDO seferleri iptal mi? BUDO seferleri iptal mi edildi? BUDO iptal seferler listesi nasıl? İşte merak edilenler...
11 Nisan tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. BUDO seferleri iptal mi ve 11 Nisan BUDO iptal seferler listesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Seyahat olan vatandaşlar biletlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. Sabah saatlerinden beri oldukça aratılan BUDO seferleri iptal mi ve 11 Nisan BUDO iptal seferleri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
11 Nisan BUDO Seferleri İptal Mi?
11 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan BUDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili detaylar için arama motorlarına yöneldi. İşte BUDO tarafından 11 Nisan günü iptal edilen seferleri;
11.04.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.04.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.04.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.04.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?
BUO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İstanbul ile Mudanya arası ulaşımı oldukça kolaylaştıran BUDO binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle BUDO fiyatlarıyla ilgili birçok kişi detayları merak etti. İşte BUDO bilet fiyatları;
Tam Bilet. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
Öğrenci (6-27) ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
Gazi-Şehit Yt. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
Engelli. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
Çocuk. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
Basın. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
65 yaş üstü ₺98,00. Kampanya ₺49,00.
BUDO İle Eminönü Bursa Arası Kaç Saat?
Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri de BUDO ile Eminönü Bursa arası kaç saat sorusu oldu. Vatandaşlar İstanbul ile Bursa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran BUDO’yu oldukça tercih ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. BUDO ile İstanbul Bursa arası 1 saat 50 dakika sürmektedir.
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