BUDO Seferleri İptal Mi? 11 Nisan BUDO İptal Olan Seferler Listesi

11 Nisan BUDO Seferleri İptal Mi?



BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?







BUDO İle Eminönü Bursa Arası Kaç Saat?



11 Nisan tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı.veen sık aratılanlar arasında yerini aldı. Seyahat olan vatandaşlar biletlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. Sabah saatlerinden beri oldukça aratılanveiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.11 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili detaylar için arama motorlarına yöneldi. İşte BUDO tarafından 11 Nisan günü iptal edilen seferleri;11.04.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.04.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.04.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.11.04.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İstanbul ile Mudanya arası ulaşımı oldukça kolaylaştıran BUDO binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle BUDO fiyatlarıyla ilgili birçok kişi detayları merak etti. İşte BUDO bilet fiyatları;Tam Bilet. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Öğrenci (6-27) ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Gazi-Şehit Yt. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Engelli. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Çocuk. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Basın. ₺98,00. Kampanya ₺49,00.65 yaş üstü ₺98,00. Kampanya ₺49,00.Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri de BUDO ile Eminönü Bursa arası kaç saat sorusu oldu. Vatandaşlar İstanbul ile Bursa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran BUDO’yu oldukça tercih ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. BUDO ile İstanbul Bursa arası 1 saat 50 dakika sürmektedir.vehakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edeilirsiniz.