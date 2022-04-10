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Türkiye rüzgarı arkasına aldı! 2022'de 64 il birden yükselişe geçti

Yılın ilk çeyreğinde 64 il ihracatını artırırken, İstanbul, 24,05 milyar dolarla bu alanda zirvede yer aldı. İstanbul, Ocak-Mart 2022'de 24,05 milyar dolarla en çok ihracatın yapıldığı il olurken, İstanbul'u, 4,76 milyar dolarla Kocaeli ve 3,87 milyar dolarla Bursa takip etti. Ocak-mart döneminde ihracatını en çok artıran iller yüzde 231,7 ile Kars, yüzde 175,2 ile Bingöl ve yüzde 142,1 ile Bitlis olarak belirlendi. lk çeyrekte 9 ilde ihracat 1 milyar doları aştı.

Türkiye rüzgarı arkasına aldı! 2022'de 64 il birden yükselişe geçti
Ekleme: 10.04.2022 - 13:46 Güncelleme: 10.04.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye rüzgarı arkasına aldı! 2022'de 64 il birden yükselişe geçti
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2022'de yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 22,4 artarak 55 milyar 149 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte ülke genelindeki 81 ilden 64'ü ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı.

İSTANBUL, KOCAELİ VE BURSA BAŞI ÇEKTİ

Ocak-mart döneminde en yüksek ihracatı 24,05 milyar dolarla İstanbul yaparken, İstanbul'u, 4,76 milyar dolarla Kocaeli, 3,87 milyar dolarla Bursa ve 3,37 milyar dolarla İzmir takip etti.

İhracat; İstanbul'da yüzde 26,6, Kocaeli'de yüzde 23,9, Bursa'da yüzde 4,5 ve İzmir'de yüzde 29,2 artış kaydetti. Gaziantep 2,65 milyar dolarla beşinci, Ankara 2,54 milyar dolarla altıncı, Sakarya 1,39 milyar dolarla yedinci, Manisa 1,24 milyar dolarla sekizinci, Denizli 1,23 milyar dolarla dokuzuncu, Hatay ise 953 milyon dolarla onuncu sırada yer aldı.

9 KENTİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ocak-mart döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10 arasında ihracatı düşen tek il yüzde 2,47 ile Sakarya oldu. İlk 20'de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı.

Türkiye rüzgarı arkasına aldı! 2022'de 64 il birden yükselişe geçti

İHRACATI DEĞER BAZINDA EN ÇOK İSTANBUL VE KOCAELİ ARTIRDI

Söz konusu dönemde ihracatını değer bazında en çok artıran il 5 milyar 62,5 milyon dolarla İstanbul oldu. İhracat Kocaeli'de 917 milyon dolar, İzmir'de 761,7 milyon dolar ve Ankara'da 509,5 milyon dolar artış gösterdi. Bu alanda Gaziantep, Hatay ve Denizli de ön sıralarda yer aldı.

KARS'TAN YÜZDE 231,7, BİNGÖL'DEN YÜZDE 175,2'LİK ARTIŞ

Yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre ihracatını oransal bazda en çok artıran il yüzde 231,7 ile Kars oldu. Söz konusu dönemde Kars'tan yapılan ihracat 152,1 bin dolardan 504,5 bin dolara yükseldi.

Kars'ı, yüzde 175,2 ile Bingöl, yüzde 142,1 ile Bitlis, yüzde 126,3 ile Çorum, yüzde 96 ile Aksaray ve yüzde 90,5 ile Nevşehir izledi.

Zonguldak, Kütahya, Kilis ve Kırşehir de ihracatın oransal açıdan en çok arttığı ilk 10 kent arasında yer aldı.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ADIYAMAN VE MUŞ'TA

Söz konusu dönemde ihracatı en çok azalan il yüzde 60,2 ile Adıyaman oldu. İlk çeyrekte Adıyaman'ın ihracatı 16 milyon 861 bin dolara geriledi.

Adıyaman'ı, yüzde 57,6 ile Muş, yüzde 51,5 ile Van, yüzde 44,4 ile Erzurum ve yüzde 35,6 ile Batman takip etti.
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