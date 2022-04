Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi başladı. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor. Hükümetin kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan seçmenler, maske kullanmak şartıyla seçim merkezlerine gelerek oy kullanma hakkına sahip olacak. Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Marine Le Pen, 'ırkçı' görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'un isimleri öne çıkıyor.Seçimin ilk turuna ilişkin kamuoyu yoklamalarında Macron ile Le Pen önde görünüyor. Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.Fransa'nın şu an halihazırda lideri Macron, İslam karşıtlığı eylemleriyle biliniyor. 2017'de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.Buna karşın seçimi kazanmak için sağ ve aşırı sağ siyasetçilerin etkisiyle 'popülist' politikalara yöneldiği değerlendirilen Macron, 'ayrılıkçı' olarak bilinen yasayı çıkardı ve 'Fransa İslamı' projesi kapsamında birçok uygulamayı yürürlüğe soktu. Uzmanlar, Macron'un ve hükümetin bu uygulamalarla İslam karşıtlığını yasallaştırdığına vurgu yapıyor.Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlanıyor.'İslamofobi, Müslümanlara karşı nefret ya da inanç tartışmalarıyla ilgili bir mesele değil. İslamofobi aslında Müslümanlıkla bağdaşan davranışlar sergileyenleri hedef alan bir ırkçılık türüdür. İslamofobi sadece sokaklarda tek tek şahısların Müslümanlara yaptıkları saldırılar şeklinde değil, kurumlar tarafından uygulanan ayrımcılıklar olarak da karşımıza çıkar.'Fransa'daki İslamofobi'yi ele alan Sayyid, 'İslamofobi'nin bu kadar yaygınlaşması, sadece 6 milyon Müslümanın hayatını tehlikeye atmıyor, asıl tehdit Fransa gibi yerleşik bir liberal demokraside bunun yıllardır teşvik ediliyor olması. Bu da İslamofobi'nin sadece askeri diktatörlükler, totaliter rejimler, yerleşimci-koloniler ve despotlar ile ilişkili olmadığını gösteriyor.' sözlerine yer vermişti.Nitekim Fransa, İslamofobik bir adım daha atarak Avrupa Birliği içerisindeki en kalabalık Müslüman nüfusu yönetmek için yeni bir kurum oluşturmaya hazırlanıyor: Fransa İslamı Forumu (FORIF). Paris yönetiminin seçtiği kişilerden oluşan bu forum, Müslüman toplumunu temsil etmekten ziyade Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam'ı Fransa'nın kendisine göre şekillendirebilmesine yardımcı olmak için oluşturuluyor.Yapılan değerlendirmeler İslamofobik adımların seçimle alakası olmadığını söylüyor. Birçok analist Macron'un İslamofobik adımlarının birer seçim taktiği olduğunu ifade ediyor. Ancak bu görüş, ülkede İslamofobi'nin seçimler öncesi haline geri gelmediğini, aksine her bir seçim kampanyasından sonra İslamofobik politikaların daha çok kanıksandığını ve daha kötü bir aşamaya gelindiğini gözden kaçırıyor. Bunun sonucunda ise İslamofobi, sağcı partilerin uhdesinde olmakla kalmayıp, Fransa devleti ve toplumunun geniş kesimlerinde benimsenen bir tutum haline geliyor.İslamofobi'nin nasıl normalleştirildiğine dair birçok örnek mevcut. Müslüman insanlara karşı polisin uyguladığı aşırı şiddet, İslamofobi ile mücadele etmek isteyen derneklerin kapatılması, Müslümanların işe alınmaması, bir resmi durumda önlerine pek çok engel konuşması bunlardan yalnızca bir kaçı.Fransa'nın bu tavrının elbette ki küresel bazda da etkileri var. İslamofobi, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Dünya çapındaki aşırı milliyetçi rejimler, giderek daha sık İslamofobik bir dil kullanmaya başladı. İslamofobi'nin bu şekilde ana akım bir hareket haline gelmesi, İslamofobların ayrımcı faaliyetlerini daha kolay meşrulaştırabilmelerine neden oluyor.İslamofobinin yanı sıra Fransa, ırkçılığı ile de biliniyor. Fransa'da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020'ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.Ancak halkın bir kesimi elbette ki eşitlik ve adalet için çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz ay Paris'te büyük bir gösteri düzenlendi. Eylemde yabancı oldukları için sosyal yardımlardan faydalanamadıklarını iddia eden göstericiler, ülkede ırkçılığın her geçen gün arttığını ileri sürdü. Gösteride 'Dayanışma içinde daha adil toplum' sloganları atan eylemciler, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ile Marine Le Pen'in Fransa'yı yönetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.Peki, göstericilerin hedef aldığı ve Macron'un en büyük rakibi olarak görülen Marine Le Pen kim? Le Pen aşırı sağcı olarak biliniyor. Seçim kampanyaları sırasında yapılan anketler, Macron'un ana rakibi Le Pen'in, ilk tura sadece iki gün kala arayı kapattığını göstermişti.Le Pen ise aşırı ırkçı görüşleriyle biliniyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklamaya imza atarak Ukraynalı mültecilerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, ''Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalı mültecileri kabul etmesi doğaldır.' ifadesini kullanmıştı.Le Pen, daha önceki yıllarda da aha önce yaptığı açıklamalarında Fransa'da başörtüsünün yasaklanmasını gerektiğini sert bir şekilde belirtmişti.Öte yandan Fransa'daki diğer adaylar da merak ediliyor. İşte Fransa'da cumhurbaşnalığı seçimlerine katılan adaylar:MARİNE LE PENMarine Le Pen Ağustos 1968 tarihinde Neuilly-sur-Seine doğumlu. Fransız siyasetçi ve avukat. Ulusal Birlik (Fransızca: Rassemblement National) partisinin başkanlığını yapmıştır. 1988 yılında ilk siyasi pozisyonunu bölge meclisi üyesi seçilerek elde etti. 2004-2017 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı. 2008-11 yılları arasında Hénin-Beaumont'ta belediye meclisi üyeliği yaptı. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup %17,90 oyla François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardından üçüncü oldu. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup ikinci turda %33,9 oy aldı.ERIC ZEMMOURSeçimde yarışacak adaylar arasında en dikkat çekici isim ise aşırı sağcı yazar Eric Zemmour olarak görülüyor. Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zemmour, ülkede yaşayan yabancıların asimile olmasını gerektiği savunuyor, İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle tanınıyor. Zemmour, birkaç defa Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.JEAN-LUC MELENCHONMelenchon aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri. Anketlere göre Melenchon, yüzde 17 oranında bir oy alacak.VALERİE PECRESSEEski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde bakanlık görevi de yapan 54 yaşındaki Pecresse, parti içerisindeki cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.YANNICK JADOTBir diğer cumhurbaşkanı adayı, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekili Yannick Jadot, kampanyasında iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlarla mücadeleyi önceliyor.ANNE HIDALGOResmi aday listesinde yer alan solcu cumhurbaşkanı adaylarından bir diğer önemli isim de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu. İkinci kez Paris Belediye Başkanlığı yapan, Sosyalist Partisinin (PS) adayı 62 yaşındaki Hidalgo, başkentin temizliğini yeterince sağlayamadığı nedeniyle çokça eleştiriliyor.FABIEN ROUSSELKomünist Partisinin (PCF) Genel Sekreteri, 52 yaşındaki Fabien Roussel, PCF'nin 10 yıl aradan sonra gösterdiği ilk cumhurbaşkanı adayı oldu. Milletvekili Roussel, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarkların mülklerine el konulması ve buralara ülkeye gelen Ukraynalı göçmenlerin yerleştirilmesi çağrısıyla öne çıktı.NATHALIE ARTHAUDLutte Ouvriere (LO-İşçilerin Mücadelesi) partisi sözcüsü ve öğretmen Nathalie Arthaud da partisinden 3. kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Önceki seçimlerde oldukça düşük oy oranı olan Arthaud'un partisi devrimci bir komünist programla, herkesin iyi bir hayat sürmesini sağlayacak bir maaş vadediyor.JEAN LASSALLEKendi partisi Resistons'dan aday olan 66 yaşındaki Jean Lassalle ise 2017'de ilk defa aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 1,21 oy almıştı.PHILLIPPE POUTOUYeni Antikapitalist Partinin (NPA) sözcüsü, 54 yaşındaki solcu aday Philippe Poutou da seçimde 3. kez yarışacak. Poutou, 2012 ve 2017'de yüzde 1'den biraz fazla oy alabilmişti.NICOLAS DUPONT-AIGNANÜçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan bir diğer isim de 61 yaşındaki milletvekili Nicolas Dupont-Aignan oldu.