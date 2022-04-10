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Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.04.2022 - 12:50 Güncelleme: 10.04.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta soruları yer aldı. Birçok kişi büyük bir ilgiyle oynanacak karşılaşmayı bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe Galatasaray maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusu oldu. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması bugün saat 20.30’da başlayacak. beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?


Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle taraftarlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri;

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Min-Jae Kin, Atilla Szalazi, Miguel Cresspo, Miha Zajc, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Enner Valencia

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Van Aanholt, Omar E, Sacha Boey, Arda Turan, Marcao, Ryan Babel, Feghouli, Kerem, Bafetimbi Gomis


Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bugün Hangi Maçlar Var?


Derbinin yanı sıra diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 10 Nisan maç programı;

19:00 Rosenborg – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Sandefjord – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Stromsgodset – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Tromsö – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Valerenga – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Perugia – Pisa İtalya Serie B Bilyoner TV

19:15 Mirandes – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

19:15 Real Oviedo – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

19:15 Ibiza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

19:30 Elche – Real Sociedad İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30 AEK – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:30 Isloch Minsk – Shakhtyor Soligorsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

19:30 Cobresal – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner TV

19:30 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Rostov – Lokomotiv Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner TV

20:00 Strasbourg – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00 Guimaraes – Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00 Slavia Prag – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:15 Sepahan FC – Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30 Bursaspor – Kocaelispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30 Leipzig – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:30 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Charlotte Independence – Atlanta United MLS Bilyoner TV

21:00 Rijeka – Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

21:00 Zwolle – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

21:00 Viking – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

21:15 Alianze Lima – Cajamarca Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:00 Levante – Barcelona İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00 Marsilya – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 2

2:00 Atletico Mineiro – Internacional Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:00 Botafogo RJ – Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:00 Palestino – Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV

22:30 Vizela – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

23:00 Loudoun United – Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube

23:00 ADT Tarma – Sport Boys Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

23:30 Ayacucho – U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
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