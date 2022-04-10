Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta soruları yer aldı. Birçok kişi büyük bir ilgiyle oynanacak karşılaşmayı bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe Galatasaray maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusu oldu. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması bugün saat 20.30’da başlayacak. beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle taraftarlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’leri;
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Min-Jae Kin, Atilla Szalazi, Miguel Cresspo, Miha Zajc, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Enner Valencia
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Van Aanholt, Omar E, Sacha Boey, Arda Turan, Marcao, Ryan Babel, Feghouli, Kerem, Bafetimbi Gomis
Bugün Hangi Maçlar Var?
Derbinin yanı sıra diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 10 Nisan maç programı;
19:00 Rosenborg – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Sandefjord – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Stromsgodset – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Tromsö – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Valerenga – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Perugia – Pisa İtalya Serie B Bilyoner TV
19:15 Mirandes – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:15 Real Oviedo – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:15 Ibiza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:30 Elche – Real Sociedad İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30 AEK – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:30 Isloch Minsk – Shakhtyor Soligorsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
19:30 Cobresal – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner TV
19:30 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Rostov – Lokomotiv Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner TV
20:00 Strasbourg – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:00 Guimaraes – Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00 Slavia Prag – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:15 Sepahan FC – Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30 Bursaspor – Kocaelispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30 Leipzig – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:30 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Charlotte Independence – Atlanta United MLS Bilyoner TV
21:00 Rijeka – Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
21:00 Zwolle – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
21:00 Viking – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
21:15 Alianze Lima – Cajamarca Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00 Levante – Barcelona İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00 Marsilya – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 2
2:00 Atletico Mineiro – Internacional Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:00 Botafogo RJ – Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:00 Palestino – Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV
22:30 Vizela – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
23:00 Loudoun United – Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube
23:00 ADT Tarma – Sport Boys Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
23:30 Ayacucho – U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV