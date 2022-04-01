  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?

Sigara zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek soruları yer alıyor. Peki, 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek? 1 Nisan sigara zammı ne kadar? 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.04.2022 - 10:21 Güncelleme: 1.04.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?
Son zamanlarda sigara fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle vatandaşalar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. 1 Nisan sigaraya zam mı geldi ve 1 Nisan Cuma sigara fiyatları ne kadar soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından merak edilen 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek ve 1 Nisan 2022 sigara fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?

1 Nisan Sigaraya Zam Mı Gelecek?


1 Nisan tarihinde sigaraya zam gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek sorusu yer aldı. Konu hakkında birçok kişi arma motorlarına yöneldi. Son zamanlarda sık sık yapılan zamların ardından 1 Nisan tarihinde yeni bir zammın geleceği ve sigara fiyatlarının 4-6 lira artacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Sigara zammıyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. 1Nisan güncel sigara fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir;


JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL


1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?


BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00


Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?


Zam öncesi sigara fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zam öncesi sigara fiyatları ne kadardı sorusu yer alıyor. 222 yılında sigaraya gelen art arda zamlardan birçok kişi şikayetçi oldu. Zam öncesi sigara fiyatları için 2021 sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;


Philip Morris Marka:

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL


JTI Marka Sigaralar:

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Sigaraya zam mı geldi ve sigara fiyatları zamlandı mı sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Yıllık izinlerini kullanmayanlara kötü haber! Yargıtay'dan yıllık izin kararı!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!