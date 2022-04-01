1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?

1 Nisan Sigaraya Zam Mı Gelecek?





Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?



Son zamanlarda sigara fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle vatandaşalar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından merak edilenve 1sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.1 Nisan tarihinde sigaraya zam gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konu hakkında birçok kişi arma motorlarına yöneldi. Son zamanlarda sık sık yapılan zamların ardından 1 Nisan tarihinde yeni bir zammın geleceği ve sigara fiyatlarının 4-6 lira artacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Sigara zammıyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. 1Nisan güncel sigara fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir;Winston Slender: 22 TLWinston Xsence: 24 TLTekel 2000: 23,5 TLTekel 2001: 23,5 TLMarlboro Roll 50: 25,00 TLMarlboro Edge: 25,00 TLKent: 24,00Kent D Range: 24,00Marlboro Touch: 26,00 TLMarlboro: 27,00 TLParliament: 27,50 TLL&M: 23,50 TLKent Slims: 27 TLSamsun 24,00 TLMaltepe: 24,00 TLRothmans: 23,50 TLMuratti: 25,00 TLMuratti BLU: 24,00 TLLark: 24,00 TLChesterfield: 23,50 TLKent Blue: 24,00Zam öncesi sigara fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 222 yılında sigaraya gelen art arda zamlardan birçok kişi şikayetçi oldu. Zam öncesi sigara fiyatları için 2021 sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;Marlboro Edge: 19 TLMarlboro Touch: 20 TLMarlboro: 21 TLParliament: 21,50 TLLark: 18 TLChesterfield: 17,50 TLChesterfield Mode: 15,50 TLL&M: 17,50 TLParliament Midnight Blue: 20,50 TLMuratti: 19 TLMuratti Blu: 18 TLWinston Slender: 18 TLWinston Deep Blue & Dark Blue: 18 TLWinston: 19 TLWinston Xsence Black&Gray: 20 TLCamel Slender: 17,50 TLCamel: 18 TLvesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.