1 Nisan Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan 2022 Cuma Sigara Fiyatları Ne Kadar?
Sigara zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek soruları yer alıyor. Peki, 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek? 1 Nisan sigara zammı ne kadar? 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Son zamanlarda sigara fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle vatandaşalar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. 1 Nisan sigaraya zam mı geldi ve 1 Nisan Cuma sigara fiyatları ne kadar soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından merak edilen 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek ve 1 Nisan 2022 sigara fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
1 Nisan Sigaraya Zam Mı Gelecek?
1 Nisan tarihinde sigaraya zam gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan sigaraya zam mı gelecek sorusu yer aldı. Konu hakkında birçok kişi arma motorlarına yöneldi. Son zamanlarda sık sık yapılan zamların ardından 1 Nisan tarihinde yeni bir zammın geleceği ve sigara fiyatlarının 4-6 lira artacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Sigara zammıyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. 1Nisan güncel sigara fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir;
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?
Zam öncesi sigara fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zam öncesi sigara fiyatları ne kadardı sorusu yer alıyor. 222 yılında sigaraya gelen art arda zamlardan birçok kişi şikayetçi oldu. Zam öncesi sigara fiyatları için 2021 sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;
Philip Morris Marka:
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
JTI Marka Sigaralar:
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Sigaraya zam mı geldi ve sigara fiyatları zamlandı mı sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.