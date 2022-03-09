Hangi Uçuşlar İptal Edildi? THY ve Pegasus Uçuşları İptal Mi Edildi?
10 Mart tarihinde İstanbul ilinde yaşanacak olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edileceği belirtildi. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında hangi uçuşlar iptal edildi sorusu yer alıyor. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? THY hangi uçuşlar iptal edildi? Pegasus iptal olan seferler hangileri? İşte merak edilenler...
İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesinin ardından THY ve Pegasus tarafından uçuşların iptal edileceği bilgisi verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi uçuşlar iptal edildi ve THY ve Pegasus uçuşları iptal mi edildi soruları yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan kararla 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak uçuşların bazılarının iptal edileceği belirtildi. Seyahat planı yapanlar ve uçak bileti alanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Hangi uçuşlar iptal edildi ve THY uçuşları iptal mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hangi Uçuşlar İptal Edildi?
İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında hangi uçuşlar iptal edildi ve THY uçuşları iptal mi sorusu yer alıyor. THY tarafından yapılan açıklamada 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadeleri kullanılırken Pegasus “Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.
Pegasus İptal Olan Uçuşlar Hangileri?
Pegasus tarafından da bazı seferlerin iptal olacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsama en sık aratılanlar arasına Pegasus iptal uçuşlar hangileri sorusu yer aldı. İşte oldukça merak edilen Pegasus iptal olan seferler;
2084 Sabiha Gökçen Adana Şakirpaşa 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:10
2085 Adana Şakirpaşa Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:45 10.03.2022 13:15
2184 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 07:00 10.03.2022 08:10
2185 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:10
2186 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 09:15 10.03.2022 10:25
2187 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:55 10.03.2022 12:00
2248 Sabiha Gökçen Bodrum 10.03.2022 14:10 10.03.2022 15:25
2249 Bodrum Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:20 10.03.2022 19:35
2280 Sabiha Gökçen Dalaman 10.03.2022 08:00 10.03.2022 09:15
2281 Dalaman Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:05 10.03.2022 12:20
2322 Sabiha Gökçen Denizli 10.03.2022 21:00 10.03.2022 22:05
2520 Sabiha Gökçen Erzincan 10.03.2022 07:55 10.03.2022 09:40
2521 Erzincan Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:15 10.03.2022 12:00
2572 Sabiha Gökçen Malatya 10.03.2022 19:10 10.03.2022 20:50
2573 Malatya Sabiha Gökçen 10.03.2022 21:20 10.03.2022 23:00
2668 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 11:40 10.03.2022 12:45
2669 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 13:35 10.03.2022 14:40
2678 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 18:40 10.03.2022 19:45
2683 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 22:00 10.03.2022 23:05
2700 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 09:40 10.03.2022 10:55
2701 Konya Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:40 10.03.2022 15:55
2708 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 21:25 10.03.2022 22:40
2732 Sabiha Gökçen Kayseri 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:00
2733 Kayseri Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:30 10.03.2022 12:55
2752 Sabiha Gökçen Sivas 10.03.2022 19:15 10.03.2022 20:40
2790 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 08:05 10.03.2022 09:30
2791 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:25
2826 Sabiha Gökçen TZX 10.03.2022 17:45 10.03.2022 19:25
2827 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 20:00 10.03.2022 21:50
824 Sabiha Gökçen Bahreyn 10.03.2022 21:25 11.03.2022 01:20
2012 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:00
2013 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:30 11.03.2022 18:45
2186 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 09:15 11.03.2022 10:25
2187 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:00
2321 Denizli Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:00 11.03.2022 09:05
2490 Sabiha Gökçen Muş 11.03.2022 11:10 11.03.2022 13:10
2491 Muş Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:40 11.03.2022 15:40
2500 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 06:25 11.03.2022 08:25
2501 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 11:05
2502 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 16:50 11.03.2022 18:50
2503 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 19:20 11.03.2022 21:30
2520 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:40
2521 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 11:55
2550 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 06:15 11.03.2022 08:05
2551 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 10:50
2590 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:20
2591 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:20 11.03.2022 12:30
2660 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 06:10 11.03.2022 07:15
2661 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:45 11.03.2022 08:50
2662 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:50 11.03.2022 12:55
2663 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:30
2702 Sabiha Gökçen Konya 11.03.2022 08:40 11.03.2022 09:55
2703 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:25 11.03.2022 15:40
2709 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:15
2732 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:00
2733 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:55
2738 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 19:05 11.03.2022 20:25
2739 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 21:00 11.03.2022 22:25
2751 Sivas Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:15
2790 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:20
2791 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:50 11.03.2022 11:15
2826 Sabiha Gökçen Trabzon 11.03.2022 17:45 11.03.2022 19:25
2827 Trabzon Sabiha Gökçen 11.03.2022 20:00 11.03.2022 21:50
4238 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:10
4239 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:35
4290 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 09:00 11.03.2022 11:00
4291 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:40 11.03.2022 13:50
825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 02:15 11.03.2022 06:30