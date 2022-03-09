Hangi Uçuşlar İptal Edildi? THY ve Pegasus Uçuşları İptal Mi Edildi?

Hangi Uçuşlar İptal Edildi?

Pegasus İptal Olan Uçuşlar Hangileri?



İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesinin ardından THY ve Pegasus tarafından uçuşların iptal edileceği bilgisi verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan kararla 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak uçuşların bazılarının iptal edileceği belirtildi. Seyahat planı yapanlar ve uçak bileti alanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. THY tarafından yapılan açıklamada 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadeleri kullanılırken Pegasus “Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.Pegasus tarafından da bazı seferlerin iptal olacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsama en sık aratılanlar arasınasorusu yer aldı. İşte oldukça merak edilen Pegasus iptal olan seferler;2084 Sabiha Gökçen Adana Şakirpaşa 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:102085 Adana Şakirpaşa Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:45 10.03.2022 13:152184 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 07:00 10.03.2022 08:102185 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 09:05 10.03.2022 10:102186 Sabiha Gökçen İzmir 10.03.2022 09:15 10.03.2022 10:252187 İzmir Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:55 10.03.2022 12:002248 Sabiha Gökçen Bodrum 10.03.2022 14:10 10.03.2022 15:252249 Bodrum Sabiha Gökçen 10.03.2022 18:20 10.03.2022 19:352280 Sabiha Gökçen Dalaman 10.03.2022 08:00 10.03.2022 09:152281 Dalaman Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:05 10.03.2022 12:202322 Sabiha Gökçen Denizli 10.03.2022 21:00 10.03.2022 22:052520 Sabiha Gökçen Erzincan 10.03.2022 07:55 10.03.2022 09:402521 Erzincan Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:15 10.03.2022 12:002572 Sabiha Gökçen Malatya 10.03.2022 19:10 10.03.2022 20:502573 Malatya Sabiha Gökçen 10.03.2022 21:20 10.03.2022 23:002668 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 11:40 10.03.2022 12:452669 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 13:35 10.03.2022 14:402678 Sabiha Gökçen Ankara 10.03.2022 18:40 10.03.2022 19:452683 Ankara Sabiha Gökçen 10.03.2022 22:00 10.03.2022 23:052700 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 09:40 10.03.2022 10:552701 Konya Sabiha Gökçen 10.03.2022 14:40 10.03.2022 15:552708 Sabiha Gökçen Konya 10.03.2022 21:25 10.03.2022 22:402732 Sabiha Gökçen Kayseri 10.03.2022 09:40 10.03.2022 11:002733 Kayseri Sabiha Gökçen 10.03.2022 11:30 10.03.2022 12:552752 Sabiha Gökçen Sivas 10.03.2022 19:15 10.03.2022 20:402790 Sabiha Gökçen Samsun 10.03.2022 08:05 10.03.2022 09:302791 Samsun Sabiha Gökçen 10.03.2022 10:00 10.03.2022 11:252826 Sabiha Gökçen TZX 10.03.2022 17:45 10.03.2022 19:252827 Trabzon Sabiha Gökçen 10.03.2022 20:00 10.03.2022 21:50824 Sabiha Gökçen Bahreyn 10.03.2022 21:25 11.03.2022 01:202012 Sabiha Gökçen Antalya 11.03.2022 15:45 11.03.2022 17:002013 Antalya Sabiha Gökçen 11.03.2022 17:30 11.03.2022 18:452186 Sabiha Gökçen İzmir 11.03.2022 09:15 11.03.2022 10:252187 İzmir Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:55 11.03.2022 12:002321 Denizli Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:00 11.03.2022 09:052490 Sabiha Gökçen Muş 11.03.2022 11:10 11.03.2022 13:102491 Muş Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:40 11.03.2022 15:402500 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 06:25 11.03.2022 08:252501 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 11:052502 Sabiha Gökçen Van 11.03.2022 16:50 11.03.2022 18:502503 Van Sabiha Gökçen 11.03.2022 19:20 11.03.2022 21:302520 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:402521 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:10 11.03.2022 11:552550 Sabiha Gökçen Erzincan 11.03.2022 06:15 11.03.2022 08:052551 Erzincan Sabiha Gökçen 11.03.2022 08:55 11.03.2022 10:502590 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:202591 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 10:20 11.03.2022 12:302660 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 06:10 11.03.2022 07:152661 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 07:45 11.03.2022 08:502662 Sabiha Gökçen Ankara 11.03.2022 11:50 11.03.2022 12:552663 Ankara Sabiha Gökçen 11.03.2022 13:25 11.03.2022 14:302702 Sabiha Gökçen Konya 11.03.2022 08:40 11.03.2022 09:552703 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 14:25 11.03.2022 15:402709 Konya Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:00 11.03.2022 07:152732 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:002733 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:30 11.03.2022 12:552738 Sabiha Gökçen Kayseri 11.03.2022 19:05 11.03.2022 20:252739 Kayseri Sabiha Gökçen 11.03.2022 21:00 11.03.2022 22:252751 Sivas Sabiha Gökçen 11.03.2022 06:45 11.03.2022 08:152790 Sabiha Gökçen Samsun 11.03.2022 07:55 11.03.2022 09:202791 Samsun Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:50 11.03.2022 11:152826 Sabiha Gökçen Trabzon 11.03.2022 17:45 11.03.2022 19:252827 Trabzon Sabiha Gökçen 11.03.2022 20:00 11.03.2022 21:504238 Sabiha Gökçen Erzurum 11.03.2022 07:20 11.03.2022 09:104239 Erzurum Sabiha Gökçen 11.03.2022 09:40 11.03.2022 11:354290 Sabiha Gökçen Kars 11.03.2022 09:00 11.03.2022 11:004291 Kars Sabiha Gökçen 11.03.2022 11:40 11.03.2022 13:50825 Bahreyn Sabiha Gökçen 11.03.2022 02:15 11.03.2022 06:30