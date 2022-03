Emine Erdoğan’dan Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.FARKINDALIĞI TAZELEDİEmine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programında akademi, iş, siyaset, STK, sanat ve spor gibi birçok alanda başarılı kadınlarımızın yanı sıra baştacımız olan şehit annelerimiz, koruyucu annelerimiz ve engelli annelerimiz ile kadın muhtarlarımızla bir araya geldik."DÜNYANIN KAPISINI AÇACAK ANAHTARKadınların her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Çocuklarımıza güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtar, kadınların, her alanda güçlendirilmesidir. Dünyanın tüm kadınları adına, bu gerçeğin, her toplumda hakim bir anlayış olmasını temenni ediyorum."ÖNCE SAVAŞLARI DURDURALIMBarış ve dayanışma çağrısında bulunan Erdoğan, "Güzel bir dünya, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının tam olarak teslim edilmesiyle mümkündür. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım." dedi.