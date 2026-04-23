Görev Parasını Hiyerarşiye Göre Paylaşmışlar! 190 Milyon Liralık Rüşvet Elden Teslim

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında başkan Onursal Adıgüzel ve yardımcıları dahil olmak üzere 19 şüpheli tutuklandı. Savcılığın yaptığı tespitlerden en önemlisi, Adıgüzel'in tıpkı tutuklanan eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' kurmasına yönelik oldu.Müteahhit ve işadamlarını tıpkı İmamoğlu gibi ihale, imar ve iskân üçgeninde haraca bağlayan Adıgüzel'in, kurduğu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün lideri olduğunun altı çizildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda, aralarında Adıgüzel ve yardımcılarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Rüşvet süreçlerinin Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız tarafından yürütüldüğü, rüşvet gelirlerinin belediye personeline dağıtıldığı saptandı.Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ifade veren rüşvetçi müteahhit Hümeyra Ökçün ifadesinde, belediyenin Fen İşleri biriminin, şirketine yaptığı denetimlerde eksik çöp konteyneri olduğunu iddia ettiği, bunun alınmasına yönelik yazı gönderildiğini söyledi.Kendilerinin bu yazılara istinaden belediyenin belirttiği şirketlerden bu çöp konteynerlerinin paralarını ödediklerini ama çöp konteynerleri alamadıklarını belirten Ökçün, yaklaşık 4.5 milyon liralık konteyner faturalarını savcılığa sundu.Savcılık araştırmasında, sözde çöp konteyneri bağışı isteniyor gibi görünerek paraların elden alındığını, MG yapı sorumlusu Murat Gerger'in para teslimlerinden sonra baz kayıtları incelendi. Gerger'in elden aldığı paralarla Ataşehir Belediyesi'ne gittiği tespit edildi. Ökçün'ün yaklaşık 190 milyon liralık rüşveti elden verdiği tarihler de detaylı incelendi. Bu arada, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Onursal Adıgüzel'in liderliğinde Çıkar Amaçlı Suç Örgütü kurulduğu, örgütün iskân ve ruhsat işlemlerinden rüşvet aldıkları, rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi olan Erhan Çelebi aracılığı ile istendiği ve alındığı kaydedildi. Tespitlere göre, rüşvet süreçlerini Adıgüzel adına yardımcısı Birkan'ın yürüttüğü öğrenildi.