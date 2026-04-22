ABD Hürmüz'de Robotları Devreye Soktu! Washington’un Yeni Teknolojisi Boğazı Açabilecek Mi?

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini hafifletmek ve ticari gemi trafiğini yeniden başlatmak amacıyla boğazda gizlenmiş olabilecek mayınları temizlemek için deniz insansız araçlarını devreye soktu.İran ise Cumartesi günü boğazı yeniden kapatarak limanlarına uygulanan Amerikan ablukasını protesto etti ve en az iki gemiye ateş açtı. Tahran yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, geçişine izin verilen tüm gemilerin İran kıyı şeridine yakın yeni trafik şeritlerini kullanması gerektiğini duyurmuş, ana kanallarda mayın bulunduğu uyarısında bulunmuştu.Saldırıya uğrama riski deniz ticareti açısından en büyük caydırıcı unsur olarak öne çıkarken, ABD'li yetkililer mayınların sayısı ve oluşturduğu risk konusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Askeri analistler ise gemilerin daha yavaş ve İran'a yakın rotalar yerine boğazın stratejik orta hattından güvenli şekilde geçebilmesi için mayınların temizlenmesinin kritik önemde olduğunu vurguluyor.İnsansız yüzey araçları ve denizaltı dronları, ABD Donanması'nın mayın karşı tedbirlerinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Geleneksel mayın tarama gemilerinin emekliye ayrılmasıyla birlikte bu sistemler, denizcileri riske atmadan sonar teknolojisiyle deniz tabanını tarıyor.RTX tarafından geliştirilen ve AQS-20 yüzer sonar sistemi taşıyan Ortak İnsansız Yüzey Aracı, deniz dibini yaklaşık 100 fit genişliğinde şeritler halinde tarayarak mayın tespiti yapıyor. Öte yandan General Dynamics üretimi MK18 Mod 2 Kingfish ve Knifefish adlı batarya destekli denizaltı dronları, küçük teknelerden suya bırakılarak belirli bir düzen içinde mayın taraması gerçekleştirebiliyor.Askeri analistler ilk aşamada boğaz içinde hızlı bir ön tarama yapılabileceğini, tespit edilen mayınların ise ikinci aşamada özel deniz robotlarıyla imha edileceğini belirtiyor. Bu süreçte patlayıcılar veya uzaktan tetikleme yöntemleri kullanılabilecek.Eski ABD Donanması Koramiralı Kevin Donegan, insansız sualtı araçlarının küçük bir deniz kanalını haftalar yerine günler içinde haritalayabileceğini ifade etti.Lloyd's List Intelligence verileri 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen 27 büyük ticaret gemisinden yaklaşık 15'inin İran kıyılarına yakın zorunlu rotayı tercih ettiğini ortaya koydu.Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Bryan Clark ise ABD'nin mayın temizleme faaliyetleriyle boğazdaki kontrolünü artırmasının, İran'ı müzakere masasına çekebileceğini savundu.Habere göre, mayın temizleme faaliyetleri yalnızca güvenli geçişi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ABD'nin ticari gemileri koruyacak askeri konvoylar oluşturmasının da önünü açabilecek.Ancak uzmanlar, Körfez'de biriken mayınların tamamen temizlenmesinin haftalar hatta aylar sürebileceğine dikkat çekiyor.