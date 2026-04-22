Rutte’den Türk Savunma Sanayisine Övgü! 'Türkiye Bir Devrim Yaşadı'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN ziyaretinde konuştu.Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, 'Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır.' diye konuştu.Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemini vurgulayarak 'Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.Güvenlik için sağlam savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, şunları söyledi:'En iyi yetkinliklere ihtiyacımız var, en son teknolojileri işimize entegre etmeliyiz. Bu nedenle de en yaratıcı ve en yenilikçi beyinlere ihtiyacımız var. Bu yüzden burada olduğunuz ve gençler olarak savunma sanayisinde çalışmayı seçtiğiniz için çok mutluyum. Burada yaptığınız her şey Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor, aynı zamanda Türkiye'yi son derece değerli bir müttefik olarak gören ülkelerin güvenliğini de koruyor.'NATO Genel Sekreteri, 'Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı.' diyerek ASELSAN'ın bu devrimin ön saflarında yer aldığına dikkati çekti.Bu gayretin sürdürülmesinin, daha fazla ve hızlı üretim yapılmasının önemine dikkati çeken Rutte; Rusya, Çin ve İran'la ilgili 'büyük tehlikelerle karşı karşıya oldukları' değerlendirmesinde bulundu.Rutte, NATO'nun İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatı başarıyla durdurduğunu hatırlatarak 'NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve Türkiye'yi ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır.' ifadesini kullandı.Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1 milyar insanın güvenliğini sağlamanın yalnızca NATO ve müttefik orduların görevi olmadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri, 'Sektörün de bu konuda bir sorumluluğu var. NATO'daki siyasi liderlerimiz savunma harcamalarını artırma taahhüdünde bulundular ve şu anda savunma sektörüne gerçekten de daha fazla kaynak aktarılıyor, bu harika bir gelişme.' dedi.Rutte, ASELSAN'da 'çığır açan' teknolojiler geliştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:'Ben bunu Türkiye genelinde bir savunma sanayisi üssü olarak görüyorum. Bu yeteneklerin çoğunu bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz ve bizim ihtiyacımız olan da budur. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde, kelimenin tam anlamıyla Alaska'dan Ankara'ya kadar uzanan bir savunma sanayisine ihtiyacımız var. Birlikte üretmeye, birlikte yenilikler yapmaya ve birbirimizden alım yapmaya devam etmeliyiz.'NATO Genel Sekreteri, ASELSAN'ın Polonya, Arnavutluk, Romanya ve Hırvatistan'la olan faaliyetlerini hatırlatarak 'Bu yüzden, tüm bunları mümkün kılan siz genç mühendislere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.' diye konuştu.Tüm şirketlerin gençleri bünyelerine katmak için adım atması gerektiğine işaret eden Rutte, şunları kaydetti:'Dolayısıyla hükümetler ve şirketler, tüm bunların mümkün olabilmesi için eğitime ve mesleki gelişime yatırım yapmalıdır ve sizler, gençlerin kolektif güvenliğimize nasıl katkıda bulunduğunun parlak bir örneğisiniz. Transatlantik sanayi işletmeleri, ekonominiz ve her şeyden önce sizin, dolayısıyla da hepimizin ortak güvenliği için büyük faydalar sağlıyor. Bu, ileriye dönük başarılı bir yol ve Ankara Zirvesi'nin (NATO Zirvesi) temel önceliğidir.'