Dünyada Sadece Kartepe'de Yetişiyor! Baharın Nadide Habercisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen foto safari etkinliğine katılan doğaseverler, dünyada sadece Kartepe'de yetişen 'Keltepe Çiğdemi'ni yakından görme ve fotoğraflama imkanı elde etti. Baharın en zarif habercilerinden biri olarak bilinen bu özel tür, ince yapısı ve erken çiçeklenmesiyle Kartepe'nin yüksek kesimlerinde doğanın uyanışını simgeleyen en değerli güzellikler arasında yer aldı.Kartepe zirvesinde, eski adıyla Keltepe olarak bilinen bölgede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar Keltepe Çiğdemi'ni doğal ortamında gözlemleme fırsatı yakaladı. Doğanın kalbinde gerçekleşen bu özel buluşmada, çiğdemin zarif görüntüsü katılımcılara görsel şölen sundu.Fotoğraf tutkunları, dünyada yalnızca Kartepe'de yetişen bu nadide türü en etkileyici karelerle ölümsüzleştirmek için büyük özen gösterdi.Etkinlik kapsamında alanında uzman isimler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe Çiğdemi'nin ekolojik değeri ve endemik yapısı detaylarıyla aktarıldı. Ayrıca Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın zengin flora ve faunası hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Bitkinin toprak altındaki yaşam döngüsünden yüzeye çıkış sürecine kadar uzanan hassas gelişimi, doğanın kusursuz işleyişini gözler önüne sererken; bu özel türün korunmasının bölge ekosistemi açısından taşıdığı kritik önem de vurgulandı.Foto safariye katılan fotoğrafçılar ve doğaseverler, Kuzuyayla'nın eşsiz atmosferinde Keltepe Çiğdemi'ni en estetik açıdan kadraja almak için adeta yarıştı. Ortaya çıkan her kare, yalnızca bir bitkiyi değil, Kocaeli'nin saklı kalmış doğal zenginliğini de gözler önüne serdi. Katılımcılar, doğayla iç içe keyifli deneyim yaşarken, Keltepe Çiğdemi'ni yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulmanın ayrıcalığıyla etkinliği tamamladı.