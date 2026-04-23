Trump'ı Saran Gizli Korku! İran Savaşında Yolun Sonu Göründü

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı almadan başlattığı İran operasyonunda kritik bir dönemece girildi.Yaklaşık sekiz haftadır devam eden savaşta, 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası kapsamındaki 60 günlük süre sınırı, Beyaz Saray üzerindeki siyasi baskıyı artırabilir.Habere göre ABD, 28 Şubat'ta İsrail ile koordineli şekilde İran'a yönelik saldırılara başladı.Trump yönetimi bu adımı, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini koruma ve 'ABD'nin hayati çıkarlarını savunma' gerekçesiyle açıkladı. Ayrıca operasyonun, İsrail gibi bölgesel müttefiklerin kolektif savunması kapsamında yapıldığı savunuldu.Ancak Demokratlar, bu gerekçeyi yeterli bulmayarak operasyonun Kongre onayı olmadan başlatılmasının yasa dışı olduğunu savundu.The New York Times'ın aktardığına göre Trump yönetimi, operasyonu resmen 2 Mart'ta Kongre'ye bildirdi. Bu tarihle birlikte 60 günlük yasal sayaç işlemeye başladı. Sürenin 1 Mayıs'ta dolacağı belirtiliyor.Bu tarihten sonra Trump'ın önünde üç seçenek kalacak:-Kongre'den resmi savaş yetkisi istemek-ABD'nin askeri varlığını azaltıp çekilme sürecine girmek-Güvenli çekilme gerekçesiyle tek seferlik 30 günlük ek süre kullanmakŞimdiye kadar Cumhuriyetçiler, Demokratların savaşı sınırlama girişimlerini birkaç kez engelledi. Ancak bazı Cumhuriyetçi isimlerin 60 günlük süreden sonra tutum değiştirebileceği konuşuluyor.Kongre üyesi John Curtis, Kongre onayı olmadan 60 günü aşan bir askeri operasyona destek vermeyeceğini açıkladı.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ise '60 günden sonra oy sayısı farklı olabilir' diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.Yasa, ABD Başkanı'na yalnızca askerlerin güvenli biçimde çekilmesi için bir defaya mahsus 30 günlük ek süre tanıyor. Ancak bu madde, yeni saldırılar başlatmak ya da savaşı genişletmek için açık yetki vermiyor.Bu nedenle Trump yönetiminin mayıs ayında ya Kongre'ye gitmesi ya da operasyonu küçültmesi gerekeceği değerlendiriliyor.The New York Times'a göre geçmişte hem Demokrat hem Cumhuriyetçi ABD Başkanları, başkomutan sıfatıyla anayasal yetkilerinin bu yasadan üstün olduğunu savundu.Barack Obama, 2011'de Libya operasyonunu 60 günü aşacak şekilde sürdürmüş, yasanın teknik olarak uygulanamayacağını öne sürmüştü.Trump da ilk döneminde, Yemen'de ABD desteğini sona erdirmeyi amaçlayan Kongre kararını veto ederek benzer bir tavır sergilemişti.Demokrat Senatör Chris Murphy, birçok Cumhuriyetçinin 60 günlük sınırı 'önemli bir eşik' olarak tanımladığını hatırlatarak, bu tarihten sonra Beyaz Saray'a verilen desteğin sorgulanabileceğini söyledi.The New York Times değerlendirmesine göre, Trump yönetimi yasal süreyi aşsa bile asıl mesele hukuki değil, Cumhuriyetçi Parti içindeki siyasi desteğin sürüp sürmeyeceği olacak.