WhatsApp’tan Yeni Dönem Başlıyor! Özet Oluşturacak

Ortaya çıkan bilgilere göre özellik, iOS tarafında en güncel TestFlight beta sürümünde görüldü. Yani şirket bu yeniliği şimdiden test etmeye başlamış durumda.Özellik kullanıma açıldığında, kullanıcı okunmamış filtresini seçtiğinde ekranın üst kısmında Meta AI logosuyla birlikte bir “Özet Al” butonu görecek. Bu buton, okunmamış mesajları analiz ederek yapay zeka destekli bir özet oluşturacak.Böylece gün içinde bakılamayan sohbetleri tek tek açmak yerine, hepsine daha hızlı şekilde göz atmak mümkün olacak. Açıkçası bu yenilik, özellikle çok sayıda mesaj alan kullanıcılar için ciddi bir kolaylık anlamına geliyor.WhatsApp şu anda her bir sohbet içinde okunmamış mesajlara yönelik yapay zeka destekli özet sunuyor. Tüm bu özetleme işlemi ise şirketin Private Processing sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.Ancak özellik şu an için yalnızca İngilizce, Endonezce, Portekizce ve İspanyolca dillerini destekliyor. Bu da sistemin henüz daha geniş çaplı kullanıma hazır olmadığını gösteriyor.WABetaInfo'nun aktardığına göre yeni özellik, WhatsApp'ın hem iOS hem de Android sürümleri için geliştiriliyor. Bu da özelliğin yakın dönemde, en azından beta kullanıcıları için erişime açılabileceğine işaret ediyor.