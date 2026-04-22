Bakanlık Açıkladı! Yenilenebilir Enerjide Güçlü Artış

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre, 2002 yılında oldukça sınırlı seviyede olan rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücü bugün 41 bin megavatın üzerine çıktı. Toplam kurulu gücü 125 bin megavatı aşan Türkiye'de, bu kapasitenin üçte biri sadece rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlanıyor.Açıklamada, rüzgâr ve güneş enerjisindeki mevcut seviyeyle birlikte 2035 yılına yönelik hedeflerin yaklaşık üçte birinin şimdiden gerçekleştirildiği ifade edildi.Hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş gibi farklı yenilenebilir kaynaklarda büyümenin sürdüğüne dikkat çekilen paylaşımda, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiği vurgulandı.Bakanlık, 2053 net sıfır emisyon vizyonu ve 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, daha temiz ve güçlü bir enerji geleceği için adımların devam ettiğini kaydetti.