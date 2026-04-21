Oyun Değil Katliam Provası! Gençlere Kurulan Tuzak

Türkiye'de milyonlarca gencin bağımlısı olduğu 'PUBG Mobile' başta olmak üzere; Roblox, GTA, Call of Duty ve Fortnite gibi yapımların, şiddeti normalleştirerek genç beyinleri adeta birer suç makinesine dönüştürdüğü bir kez daha kanıtlandı. Pubg Mobile oyunun içine sinsice yerleştirilen 'School Shooting' (Okul Baskını) bölümleriyle, çocukların kutsal eğitim yuvalarında nasıl kurşun sıkılacağı 'oyun' adı altında ezberletiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki dehşet sahnelerinin, bu dijital provaların birer kopyası olması tehlikenin boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.Sosyal medya fenomenleri ve yayıncılar; YouTube, Twitch ve Kick gibi mecralarda bu kan donduran sahneleri yayınlayarak, çocukların zihninde cinayeti sıradanlaştırıyor.Kamuoyunda yükselen 'Önlem alınsın' çığlığına devlet kulak verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyunlar ve kontrolsüz sosyal medya içeriklerine yönelik devrim niteliğinde bir düzenlemenin yolda olduğunu müjdeledi.Küçük yaştaki çocukların kontrolsüz sosyal medya erişimine kısıtlama getirilecek.Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların muhatap bulunabilmesi için yerli temsilci ataması zorunlu olacak.Ailelerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, şiddeti özendiren oyun içerikleri mercek altına alınacak.Doğrudan çatışma ve öldürme üzerine kurulan bu oyun, özellikle gelişim çağındaki çocukları hedef alıyor. Vatandaşlar, çocukların internete ve dijital dünyaya güvenle erişebilmesi için bu yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Devletin kararlı duruşuyla, çocuklarımızı hedef alan bu dijital kuşatmanın kırılması hedefleniyor.