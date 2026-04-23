Okullarda Yeni Dönem Başlıyor! 7 Basamaklı Güvenlik Modeli

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bürokratları tarafından titizlikle hazırlanan yeni modelin detaylarını Sabah Gazetesine anlattı.Bakan Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritması sil baştan yazılıyor. İşte ayrıntılar...-Yeni dönemde güvenlik, sadece okul kapısındaki nöbetçiyle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan "çekirdek bir kadroyla" dijital ve psikolojik bir ağ üzerinden sağlanacak.-Artık her okulda bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı olacak.-Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.-Bakanlık bürokratları öncülüğünde hazırlanan yeni okul güvenliği modelinde, risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.-Okullarda riskler kolluk kuvvetleri ile paylaşılacak. Eğitim kurumlarında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki önlemler artırılacak.-Okullarda idareciler ve rehberlik öğretmenleri ile en yakın karakol arasından risklere hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemi entegre edilerek kameralar ile okul çevresi izlenecek.-Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak.Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli bir ağ da yer alacak.Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından düzenli olarak değerlendirmeye alınacak.Veri paylaşımı ile "sessiz tehlikeler" önceden tespit edilecek.Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecekPsikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.