İzmir'de CHP Yangını! Maaş Alamadılar İşi Bıraktılar

İzmir'de borç batağı içinde yüzen CHP'li ilçe belediyelerinde görev yapan işçi ve memurların sabrı taştı. Art arda eylem haberleri geldi. İşçiler, 'Haklarımızı alana dek alandayız' dedi.İzmir'de borç batağı içinde yüzen CHP'li ilçe belediyelerde görev yapan işçi ve memurların sabrı taştı.Konak, Karşıyaka ve Bayraklı Belediyelerinden art arda eylem haberleri geldi. Konak Belediyesi bünyesinde görev yapan işçiler dün öğle saatlerinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını 1.5 yıldır alamadıkları gerekçesi ile eylem yaptı.İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı İzmir Genel İş İzmir 5 No'lu Şube tarafından yapılan basın açıklamasında;'Artık sabrımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplu sözleşme farkları artık bir gecikme değil, açık bir hak gaspıdır. İşçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz' ifadelerine yer verildi.Açıklamada; 'Bu sadece mali bir ihtimal değil, aynı zamanda emeğe, hukuka ve iş barışına yönelik ciddi bir saldırıdır.İşçi oyalayan, hakkını geciktiren, görmezden gelen bu anlayışı kabul etmiyoruz. Alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz. Emeğin sömürerek bütçe yönetmeye çalışan bu anlayış ne hukuk tanır ne vicdan' denildi.Ertan Gürcaner'in haberine göre; Karşıyaka Belediyesi'nde ise her ay maaşlarla birlikte ödenen sosyal denge tazminatı ödenmediği için memurlar ayaklandı.Belediye binasından CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığına yürüyen memurlar ödeme yapılmaması durumunda 22 Nisan 2026 Salı günü, tam gün iş bırakacaklarını açıkladı. Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, Karşıyaka yönetiminin sendikayı yok saymak istediğini öne sürdü. TİS'in memura verilmiş bir hak olduğuna dikkat çeken Altınkaynak; 'Bizler bu sözleşmelerle hakkımıza kavuşuyoruz ama siz bir çırpıda bunu rafa kaldırıyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden söylüyoruz: Geliyor geliyor! İş bırakma geliyor' ifadelerini kullandı.Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz ise CHP'li belediye yönetiminin memurların 33 yılda elde ettikleri kazanımları elinden almak istediğini öne sürdü.Filiz, bunu kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen ise bugün tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.Eylemlerin son adresi ise CHP'li Bayraklı Belediyesi oldu. Belediye çatısı altında görev yapan memurlar toplu sözleşme kazanımlarını alamadıkları gerekçesi ile geçtiğimiz hafta başlattıkları eylemleri dün de sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Tüm Bel- Sen İzmir 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri Sevim Altındağ, haklarını alana dek alanları boş bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.