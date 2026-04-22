Beyaz Saray'da Panik Zirvesi! İran Tek Bir Hamleyle ABD'yi Kilitledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükte olan ateşkesi son anda uzatma kararı aldı. CNN'in aktardığına göre Beyaz Saray'da yapılan kritik toplantılarda hem diplomatik sürecin tıkanması hem de İran tarafındaki liderlik krizinin etkili olduğu değerlendirildi.Trump bu kez yeni bir son tarih vermedi. Karar, Washington'un İran üzerinde askeri baskıyı artırma söylemlerine rağmen yeni saldırılardan geri durduğunu ortaya koydu.CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump, salı günü öğleden sonra Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.ABD yönetimi, İran'a müzakerelerin ilerlemesi için bazı genel çerçeve maddeleri iletmişti. Ancak günler geçmesine rağmen Tahran'dan resmi bir yanıt gelmedi.Bu nedenle Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'da yapılması planlanan yeni tur görüşmelere gitmesi de askıya alındı.Habere göre Pakistanlı yetkililer hem İran'ı masaya dönmeye ikna etmeye çalıştı hem de Trump'a ateşkesi uzatma çağrısı yaptı.Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın teklif sunmasına ve görüşmeler sonuçlanana kadar ateşkesin devam edeceğini duyurdu.Ancak dikkat çeken detay, önceki açıklamalarının aksine bu kez net bir süre vermemesi oldu.CNN kaynaklarına göre Beyaz Saray, İran'dan cevap gelmemesinin temel nedenlerinden birinin yönetimi içindeki görüş ayrılıkları olduğunu düşünüyor.ABD'li yetkililer, özellikle uranyum zenginleştirme kapasitesi ve mevcut yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği konusunda İran içinde ortak bir çizgi bulunmadığı görüşünde.Ayrıca yeni dini lider Mücteba Hamaney'in gizli şekilde hareket etmesinin, karar alma mekanizmasını yavaşlattığı da değerlendiriliyor.CNN analizinde Trump'ın kararı 'bir geri çekilme' olarak yorumlandı. ABD Başkanı'nın daha önce İran'a yönelik sert mesajlar verdiği, hatta kısa süre önce 'yeniden bombalama' ihtimalinden söz ettiği hatırlatıldı.Ancak son karar, Trump'ın yeni bir savaşa girmek istemediğini ve ekonomik sonuçlardan çekindiğini gösteriyor.Özellikle savaş ihtimalinin ABD iç siyasetinde olumsuz yankı oluşturduğu, enerji piyasalarını sarstığı ve Trump'ın oy oranlarını baskıladığı ifade ediliyor.Tahran cephesinden ise ateşkesi uzatma kararına soğuk tepki geldi.İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Mohammadi, 'Trump'ın ateşkesi uzatmasının hiçbir anlamı yok. Kaybeden taraf şart dikte edemez' ifadelerini kullandı.İran ayrıca Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD baskısı kaldırılmadan yeni görüşmelere sıcak bakmadığını belirtiyor.CNN'e göre ateşkesin uzatılması kısa vadede çatışmayı dondursa da temel kriz başlıkları çözülmüş değil:İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiYüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarıFüze programıABD yaptırımlarının kaldırılmasıHürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıBu başlıklarda uzlaşı sağlanamazsa ateşkesin geçici kalabileceği değerlendiriliyor.CNN'in değerlendirmesine göre Trump'ın askeri baskıyla İran'ı hızlı tavize zorlamaya dayalı stratejisi şu ana kadar istenen sonucu vermedi.Şimdi Beyaz Saray'ın önündeki en büyük soru şu: Ateşkes diplomasiye mi dönüşecek, yoksa yalnızca yeni bir krizin ertelenmesi mi olacak?