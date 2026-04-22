Bakan Bayraktar Duyurmuştu! Teknik Düzeyde Görüşmeler Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 'Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar bir elektrik iletim hattı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya elektriğin transferi ile alakalı bir konu üzerinde çalışıyoruz' sözleriyle duyurduğu çalışmada yeni safhaya geçildi.Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yetkililerinin Suudi Arabistan'a giderek iki ülke arasında yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) elektrik hatları çekilmesi için teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.Suudi Arabistan, petrole bağımlılığını azaltmak için son dönemde güneş ve rüzgâra büyük çapta yatırımlar yaparken, iki ülke arasında Suudi Arabistan çıkışlı, Ürdün ile Suriye geçiş ve Türkiye varışlı elektrik hatları çekilmesi planlanıyor. Projenin ön çalışmaları kapsamında TEİAŞ heyetinin Suudi Arabistan'a giderek muhatapları ile projenin teknik detayları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.İki ülke arasında Ürdün ve Suriye geçişli olarak inşa edilmesi planlanan HVDC hatlar ile uzun mesafede enerji kaybının minimuma indirilmesi amaçlanırken, Türkiye'ye gelecek enerjinin Yunanistan ve Bulgaristan enterkonnektesi üzerinden ihraç edilmesi hedefleniyor. Böylesi bir yatırım Türkiye'nin enerjide stratejik ülke olma hedefine önemli bir katkı sunacağı gibi Avrupa için de güvenli bir enerji koridoru oluşmasına vesile olacak.Türkiye ayrıca Dünya Bankası ile HVDC hatlar için kullanılmak üzere 6 milyar dolarlık kredi finansman paketi üzerine çalışıyor. Söz konusu finansman paketi, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 için belirlenen 120 bin megavat hedefine ulaşmada yapılacak yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak.Finansmanın yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılması, elektrik enerjisinin, üretildiği santrallerden şehirlere ve sanayi bölgelerine daha az kayıpla, daha güvenilir ve verimli şekilde taşınmasını sağlayan altyapının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarıyla, hatların kapasitesinin artırılması, böylece bölgelerarası elektrik akışının iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun kolaylaştırılması ve sistemdeki arıza risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Türkiye, 2035 yılına kadar söz konusu hatlar için 28 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.SUUDi Arabistan, 2030 yılına kadar elektrik üretim kapasitesinin en az yüzde 50'sini başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve toplamda 130 gigavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Körfez ülkeleri arasında yenilenebilir enerji hedefi en yüksek oranda Suudi Arabistan'da bulunurken, ülke üreteceği fazla elektriği Türkiye kanalıyla Avrupa'ya ihraç etmeyi amaçlıyor.