Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Zirve! Bakan Yardımcıları Tunceli'de Toplandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama ve soruşturma süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen üst düzey heyet, soruşturmanın seyrini yerinde incelemek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Tunceli Valiliği'nde bir araya geldi.Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda, dosyadaki tüm detaylar değerlendirildi. Tunceli Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bu kritik değerlendirme zirvesine Tunceli Valisi Sayın Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Sayın Murat Bulut ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı.Soruşturmanın hukuki ve asayiş boyutlarının titizlikle ele alındığı görüşmede, bugüne kadar yürütülen teknik incelemeler, saha araştırmaları ve elde edilen veriler üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.