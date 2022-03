The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?

Zoe Isabella Kravitz Kimdir?



Zoe Kravitz Batman filminde canlandırdığı Cat Woman karakteriyle birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Zoe Isabella Kravitz Batman filmiyle oldukça gündeme geldi. Bu nedenle en çok araştırılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 1 Aralık 1988 yılında dünyaya gelen Zoe Isabella Kravitz Los Angeles’ta yaşamaktadır. Annesi oyuncu Lisa Bonet, babası ise rock müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Lenny Kravitz'dir. İlk olarak kariyerine romantik komedi filmi No Reservations ile başladı. X-Men: First Class'de Angel Salvadore karakterini canlandırmasıyla oldukça tanınmıştır. Zoe Isabella Kravitz filmleri ise şu şekilde sıralanabilir;2007No ReservationsCharlotte2007The Brave OneChloe2008Assassination of a High School PresidentValerie2008Birds of AmericaGillian Tanager2009The GreatestAshley2010TwelveGabby2010Beware the GonzoEvie Wallace2010It's Kind of a Funny StoryNia2011Yelling to the SkySweetness O'Hara2011X-Men: First ClassAngel Salvadore2013Treading WaterLaura2013After EarthSenshi Raige2014DivergentChristina2014Pretend We're KissingAutumn2014The Road WithinMarie2014Good KillVera Suarez2015DopeNakia2015The Divergent Series: InsurgentChristina2015Mad Max: Fury RoadToast the Knowing2016Too LegitSullyKısa film2016The Divergent Series: AllegiantChristina2016Vincent N RoxxyRoxxy2016Adam Green's AladdinOld Miner2016Fantastic Beasts and Where to Find ThemLeta LestrangeCameo2017The Lego Batman MovieCatwomanSeslendirme2017GeminiHeather Anderson2017Movie Sound Effects: How Do They Do That?CatwomanSeslendirme2017Rough NightBlair2018KinMilly2018Fantastic Beasts: The Crimes of GrindelwaldLeta Lestrange2018Spider-Man: Into the Spider-VerseMary Jane WatsonSeslendirme2020Viena and the FantomesMadge2022KIMIAngela Childs2022The BatmanSelina Kyle / Catwoman2011CalifornicationPearl2016PortlandiaKendall2016Morris & the CowLorettaSeslendirme2017, 2019Big Little LiesBonnie Carlson2020High FidelityRobyn "Rob" Brooks2020A World of Calm2022Saturday Night LiveKendisiÖdülleriKazandı2014Napa Valley Film FestivalAudience Award for Favorite ActressThe Road WithinKazandı2015Milano Internationals Film Festival AwardsBest Supporting ActressThe Road WithinKazandı2020Black Reel Awards for TelevisionOutstanding Writing for a Comedy SeriesHigh Fidelity