The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?
Zoe Kravitz Batman filminin vizyona girmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Zoe Kravitz kimdir sorusu yer aldı. Peki, Zoe Kravitz kimdir? Zoe Kravitz kaç yaşında? Zoe Kravitz filmleri neler? İşte merak edilenler...
Zoe Kravitz Batman filminde canlandırdığı Cat Woman karakteriyle birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Zoe Kravitz kimdir ve Zoe Kravitz kaç yaşında soruları yer alıyor. Zoe Kravitz kimdir ve Zoe Kravitz kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Zoe Isabella Kravitz Kimdir?
Zoe Isabella Kravitz Batman filmiyle oldukça gündeme geldi. Bu nedenle en çok araştırılanlar arasında Zoe Isabella Kravitz kimdir ve Zoe Isabella Kravitz kaç yaşında soruları yer alıyor. 1 Aralık 1988 yılında dünyaya gelen Zoe Isabella Kravitz Los Angeles’ta yaşamaktadır. Annesi oyuncu Lisa Bonet, babası ise rock müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Lenny Kravitz'dir. İlk olarak kariyerine romantik komedi filmi No Reservations ile başladı. X-Men: First Class'de Angel Salvadore karakterini canlandırmasıyla oldukça tanınmıştır. Zoe Isabella Kravitz filmleri ise şu şekilde sıralanabilir;
2007
No Reservations
Charlotte
2007
The Brave One
Chloe
2008
Assassination of a High School President
Valerie
2008
Birds of America
Gillian Tanager
2009
The Greatest
Ashley
2010
Twelve
Gabby
2010
Beware the Gonzo
Evie Wallace
2010
It's Kind of a Funny Story
Nia
2011
Yelling to the Sky
Sweetness O'Hara
2011
X-Men: First Class
Angel Salvadore
2013
Treading Water
Laura
2013
After Earth
Senshi Raige
2014
Divergent
Christina
2014
Pretend We're Kissing
Autumn
2014
The Road Within
Marie
2014
Good Kill
Vera Suarez
2015
Dope
Nakia
2015
The Divergent Series: Insurgent
Christina
2015
Mad Max: Fury Road
Toast the Knowing
2016
Too Legit
Sully
Kısa film
2016
The Divergent Series: Allegiant
Christina
2016
Vincent N Roxxy
Roxxy
2016
Adam Green's Aladdin
Old Miner
2016
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Leta Lestrange
Cameo
2017
The Lego Batman Movie
Catwoman
Seslendirme
2017
Gemini
Heather Anderson
2017
Movie Sound Effects: How Do They Do That?
Catwoman
Seslendirme
2017
Rough Night
Blair
2018
Kin
Milly
2018
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Leta Lestrange
2018
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Mary Jane Watson
Seslendirme
2020
Viena and the Fantomes
Madge
2022
KIMI
Angela Childs
2022
The Batman
Selina Kyle / Catwoman
2011
Californication
Pearl
2016
Portlandia
Kendall
2016
Morris & the Cow
Loretta
Seslendirme
2017, 2019
Big Little Lies
Bonnie Carlson
2020
High Fidelity
Robyn "Rob" Brooks
2020
A World of Calm
2022
Saturday Night Live
Kendisi
Ödülleri
Kazandı
2014
Napa Valley Film Festival
Audience Award for Favorite Actress
The Road Within
Kazandı
2015
Milano Internationals Film Festival Awards
Best Supporting Actress
The Road Within
Kazandı
2020
Black Reel Awards for Television
Outstanding Writing for a Comedy Series
High Fidelity