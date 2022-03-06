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The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?

Zoe Kravitz Batman filminin vizyona girmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Zoe Kravitz kimdir sorusu yer aldı. Peki, Zoe Kravitz kimdir? Zoe Kravitz kaç yaşında? Zoe Kravitz filmleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.03.2022 - 15:15 Güncelleme: 6.03.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?
Zoe Kravitz Batman filminde canlandırdığı Cat Woman karakteriyle birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Zoe Kravitz kimdir ve Zoe Kravitz kaç yaşında soruları yer alıyor. Zoe Kravitz kimdir ve Zoe Kravitz kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Zoe Isabella Kravitz Kimdir?


Zoe Isabella Kravitz Batman filmiyle oldukça gündeme geldi. Bu nedenle en çok araştırılanlar arasında Zoe Isabella Kravitz kimdir ve Zoe Isabella Kravitz kaç yaşında soruları yer alıyor. 1 Aralık 1988 yılında dünyaya gelen Zoe Isabella Kravitz Los Angeles’ta yaşamaktadır. Annesi oyuncu Lisa Bonet, babası ise rock müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Lenny Kravitz'dir. İlk olarak kariyerine romantik komedi filmi No Reservations ile başladı. X-Men: First Class'de Angel Salvadore karakterini canlandırmasıyla oldukça tanınmıştır. Zoe Isabella Kravitz filmleri ise şu şekilde sıralanabilir;


2007

No Reservations

Charlotte


2007

The Brave One

Chloe


2008

Assassination of a High School President

Valerie


The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?

2008

Birds of America

Gillian Tanager


2009

The Greatest

Ashley



2010

Twelve

Gabby


The Batman Filminin Cat Woman'ı Zoe Kravitz Kimdir? Zoe Kravitz Kaç Yaşında?


2010

Beware the Gonzo

Evie Wallace



2010

It's Kind of a Funny Story

Nia



2011

Yelling to the Sky

Sweetness O'Hara



2011

X-Men: First Class

Angel Salvadore



2013

Treading Water

Laura



2013

After Earth

Senshi Raige



2014

Divergent

Christina



2014

Pretend We're Kissing

Autumn



2014

The Road Within

Marie



2014

Good Kill

Vera Suarez


2015

Dope

Nakia


2015

The Divergent Series: Insurgent

Christina


2015

Mad Max: Fury Road

Toast the Knowing


2016

Too Legit

Sully

Kısa film


2016

The Divergent Series: Allegiant

Christina


2016

Vincent N Roxxy

Roxxy


2016

Adam Green's Aladdin

Old Miner


2016

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Leta Lestrange

Cameo


2017

The Lego Batman Movie

Catwoman

Seslendirme


2017

Gemini

Heather Anderson


2017

Movie Sound Effects: How Do They Do That?

Catwoman

Seslendirme


2017

Rough Night

Blair


2018

Kin

Milly


2018

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Leta Lestrange


2018

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mary Jane Watson

Seslendirme


2020

Viena and the Fantomes

Madge


2022

KIMI

Angela Childs


2022

The Batman

Selina Kyle / Catwoman


2011

Californication

Pearl


2016

Portlandia

Kendall


2016

Morris & the Cow

Loretta

Seslendirme


2017, 2019

Big Little Lies

Bonnie Carlson


2020

High Fidelity

Robyn "Rob" Brooks


2020

A World of Calm


2022

Saturday Night Live

Kendisi


Ödülleri


Kazandı

2014

Napa Valley Film Festival

Audience Award for Favorite Actress

The Road Within

Kazandı


2015

Milano Internationals Film Festival Awards

Best Supporting Actress

The Road Within

Kazandı


2020

Black Reel Awards for Television

Outstanding Writing for a Comedy Series

High Fidelity

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