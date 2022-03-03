Halis Serbest Hapiste Mi?



Halis Serbest Bergen’i Neden Öldürdü?



Halis Serbest Şimdi Ne Yapıyor?



Bergen filminin çıkmasıyla birçok kişi Bergen’in katili Halis Serbest hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Bergen’in hem eşi hem de katili olan Halis Serbest hakkında araştırmalar hızlandı. Yüzüne kezzap atmasıyla da oldukça gündeme gelen isimler arasında yer alan Halis Serbest hakkında detaylar merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bergen filminin vizyona girmesine sayılı günler kala ünlü şarkıcının hayatı hakkında araştırmalar hızlandı. Hem katili hem de eşi olan Halis Serbest’in ne kadar ceza aldığı ve yaşayıp yaşamadığı en merak edilen sorulardandır. Arama motorlarına yönelen vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. Bergen ile Halis Serbest’in 1982 yılında evlenmesinin ardından Bergen’in hayatı trajediye dönüştü. Halis Serbest’in yaşattığı tüm acılara rağmen güçlü kalmayı başaran Bergen eşi tarafından yüzüne kezzap atılmasına rağmen mücadele etti. Halis Serbest 1989 yılında Bergen’i kurşunla öldürdü. Bu günden sonra olay ülke gündemine oturdu ve Bergen yılar boyu sevenleri tarafından anılmaya devam etti. Halis Serbest bu cinayet sebebiyle 12 yıl hapse mahkum edildi. Fakat sadece 7 ay yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi. Halis Serbest şu anda Adana ilinde yaşamaktadır.Bergen filminin vizyona girmesine sayılı günler kala birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bwegren ile evlendikten sonra onun sahneye çıkmasını istememesi ile evliliklerinde birçok sorun yaşandı. 1982 yılında eşinin azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Ve Bergen tek gözünü kaybetti. Bu durumun arıdndan iyileşerek sahnelere yeniden dönen Bergen Halis Serbest tarafından 1989 yılında 6 kurşunla vurularak öldürüldü. Halis Serbest geçtiğimiz günlerde bir programa verdiği özel röportaj da "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun..” sözleriyle dikkat çekmişti. Ayrıca muhabir tarafından yöneltilen “ Pişman mısın?” sorusuna Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim. Yok pişman değilim" cevabını verdi.Halis Serbest hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Halis Serbest tekstil işiyle ilgilenmektedir. İkinci eşinden olan dört çocuğu ile birlikte Adana’da yaşamaya devam etmektedir.ve Halis Serbest Bergen’i neden öldürdü sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.