Sigaraya 4-6 Lira Zam Gelecek Mi? Sigaraya Yeni Zam Mı Gelecek?

Sigaraya yeniden zam geleceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya ne kadar zam gelecek sorusu yer alıyor. Peki, 2022 sigara zammı ne kadar? 2022 sigaraya 4-6 lira zam mı gelecek? Sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Sigaraya 4-6 Lira Zam Mı Gelecek?



2022 Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?



Sigara fiyatlarına sık sık gelen zamlar nedeniyle birçok kişi konuyla ilgili çıkan haberleri yakından takip etmeye başladı. Sosyal medyada sık sık konuşulan iddialara göre sigara fiyatlarına 4 ile 6 lira arasında zam geleceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel fiyatları oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sigara fiyatlarında sık sık yaşanan artış vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Nisan ayında sigaralara yeniden zam geleceğinin ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kon Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." ifadeleri kullanıldı. Sigara fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İşte 2022 güncel sigara fiyatları;Marlboro Edge: 25,00 TLMarlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TLMarlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TLMarlboro Red/Touch: 27,00 TLParliament: 27,50 TLParliament Midnight Blue: 26,50 TLMurattı: 25,00 TLMurattı Blu: 24,00 TLLark: 24,00 TLChesterfield: 23,50 TLL&M: 23,50 TLKent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TLKent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TLKent: Blue, Grey, White: 23,00 TLKent Slims: Black, Grey: 25,00 TLTekel 2000: 21, 50 TLTekel 2001: 21,50 TLViceroy: 22,00 TLPall Mall: 22,00 TLSamsun: 22,00 TLMaltepe: 22,00 TLRothmans: 21,50 TLDavidoff Slims: 25,00 TLDavidof: 25,00 TLDavidof C Line Blue: 22,00 TLBianca: 23,00 TLPolo:21,50West: 21,00 TLWest Grey SL: 22,00 TLImperial Classic Red SL: 22,00 TLWinston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Slender: 22,00 TLWinston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Xsence Black&Gray: 24,00 TLWinston: 23,00 TLCamel Slender: 21,50 TLCamel: 22,00 TLLD: 21,50 TLMonte Carlo Slender: 21,50 TLMonte Carlo: 21,50 TL