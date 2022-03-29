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Sigaraya 4-6 Lira Zam Gelecek Mi? Sigaraya Yeni Zam Mı Gelecek?

Sigaraya yeniden zam geleceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya ne kadar zam gelecek sorusu yer alıyor. Peki, 2022 sigara zammı ne kadar? 2022 sigaraya 4-6 lira zam mı gelecek? Sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 29.03.2022 - 11:27 Güncelleme: 29.03.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Sigaraya 4-6 Lira Zam Gelecek Mi? Sigaraya Yeni Zam Mı Gelecek?
Sigara fiyatlarına sık sık gelen zamlar nedeniyle birçok kişi konuyla ilgili çıkan haberleri yakından takip etmeye başladı. Sosyal medyada sık sık konuşulan iddialara göre sigara fiyatlarına 4 ile 6 lira arasında zam geleceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi ve sigara fiyatları zamlanacak mı soruları yer alıyor. JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel fiyatları oldukça merak edildi. Sigaraya zam mı gelecek ve zamlı sigara fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sigaraya 4-6 Lira Zam Mı Gelecek?


Sigara fiyatlarında sık sık yaşanan artış vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Nisan ayında sigaralara yeniden zam geleceğinin ardından en sık aratılanlar arasında sigaraya yeniden zam mı gelecek ve sigaraya 4-6 lira zam mı gelecek soruları yer aldı. Kon Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." ifadeleri kullanıldı. Sigara fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

2022 Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar?


2022 Güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. İşte 2022 güncel sigara fiyatları;

Philip Morris

Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL

Sigaraya 4-6 Lira Zam Gelecek Mi? Sigaraya Yeni Zam Mı Gelecek?

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL

Imperial Tobacco

Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

Sigaraya 4-6 Lira Zam Gelecek Mi? Sigaraya Yeni Zam Mı Gelecek?

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Slender: 22,00 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
Winston: 23,00 TL
Camel Slender: 21,50 TL
Camel: 22,00 TL
LD: 21,50 TL
Monte Carlo Slender: 21,50 TL
Monte Carlo: 21,50 TL
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