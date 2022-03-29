Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan, konut ve işyeri kira geliri beyan dönemi için son 3 gün kaldı. Mükellefler 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin lira, iş yerinden de 53 bin lira üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. İnternet kullanamayan, vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükelleflere, engelli vehastalara randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir görevli yardımcı olacak.31 MART'TA SONA ERİYORTürkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren, kira gelir vergisinin ödenmesüresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart'ta sonaeriyor.Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin perşembe gecesine kadartamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yılelde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. Hissedarlardan kişi başınaelde edilen konut kira geliri bu tutarı aşan beyanname verecek. Her bir hissedar ayrı ayrı 7 binliralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebilir.VERGİYİ AZALTAN GİDERLERKonutta sadece tek mesken için istisna uygulanırken, kira gelirini beyan etmeyen ya da eksikbildiren bundan yararlanamayacak. Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık ve sigortamasrafları vergiden indirilebilir. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisnaoranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanıldığı içinbirden fazla konuttan kira geliri olanların buna dikkat etmesi gerekecek.7 GÜN 24 SAAT ULAŞILABİLİR SON DAKİKAVatandaşlar internette 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden 'Hazır Beyan Sistemi'ne girişyapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı vekolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgâhın bulunduğu bölgedeki vergidairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.Mükellefler değer artış kazancına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini de hazır beyansistemi üzerinden kolayca gönderebilir. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler martve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.BEYANNAME VERMEYENE İSTİSNA YOKBeyan etmeyenler istisnadan yararlanamıyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenleristisnayı sadece bir konut için kullanabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, geçen yılın geliri için7 bin lira olan istisna tutarı bu yıl 9.500 lira olup bu tutar 2023 yılında beyan edilecek kiragelirleri için kullanılacak. Kira gelirleri mart sonuna kadar beyan edilecek.