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Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Ekleme: 29.03.2022 - 21:47 Güncelleme: 29.03.2022 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğal gazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor..

EKİPMANLAR SAHAYA GİRİŞ YAPIYOR

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

DEV KUYUBAŞI VANALARI TÜRKİYE'DE

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye geldi.

GAZI ÜRETİM DAĞITIM HAZNESİNE İLETECEK

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

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Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
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