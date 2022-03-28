Bir TikTok rezaleti daha! Öğretmeninin başına poşet geçirdi!

Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik çirkin davranışlar sergilediği Tiktok videolarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak nerede çekildiği henüz bilinmeyen bir videoda, öğrencinin öğretmen olduğu iddia edilen kişinin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor. Öğrencilerin, "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla sosyal medyada paylaştığı skandal videoya tepkiler çığ gibi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, bu kadarına da pes dedirtti. Tiktok'ta paylaşılan skandal görüntülerde bir öğrenci, öğretmen olduğu iddia edilen kişinin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor. Sosyal medyadan 'Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum' açıklamasıyla yapılan paylaşım büyük tepki çekti.Görüntülerde, kapının yanına saklanan bir öğrencinin sınıfa giren öğretmenine arkadan yaklaşıp hızla kafasına poşet geçirdiği görülüyor.Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.