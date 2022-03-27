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Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluların eziyet çektiği İBB, özellikle yürüyen merdiven ve asansörlerde de sınıfta kaldı. Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
Ekleme: 27.03.2022 - 12:23 Güncelleme: 27.03.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmadı. Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!

Merdivenleri kullanamayan vatandaşlardan Mehmet Dündar, 'Ben buna görev ihmali diyorum. Bilmiyorum, insanlara eziyet veriyorlar, engellisi var, yaşlısı var'' dedi.

Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!

'ENGELLİ VATANDAŞLAR BİRÇOK YERDE BÖYLE SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR''
Vatandaşlardan Sabahattin Ekiz ise, 'Merdivenleri çıkmak çok zor. Bir de bende tansiyon var, yürüme zorluğu çekiyoruz sürekli, kalp hastasıyım bir de. Çıkamıyorum, çıkarken zorluk çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, sürekli böyle. Zorlanarak çıktım, nefes alamıyorum böyle, nefes darlığı çekiyorum. Buraları düzeltsinler, buralara biraz daha itina göstersinler, baksınlar. Engelli vatandaşlar birçok yerde böyle sorunlarla karşılaşıyor. Çıkmak çok zor' ifadelerini kullandı.


Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
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