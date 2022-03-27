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İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin beceriksizliklerine her geçen gün bir halka ekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güzel bir vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı
Ekleme: 27.03.2022 - 12:06 Güncelleme: 27.03.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı
Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde 34 VT 9043 plakalı İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait 34 KG 0214 plakalı kamyonet çarpıştı.

İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı

Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesine ait kamyonetin şoförü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı
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İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı
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