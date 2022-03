Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! 'Her şey kontrol altında'

18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları, son teknolojiye sahip Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son teknoloji ürünleriyle ve yapay zeka teknolojisiyle donatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını paylaştı. Bakan, "Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını resmi Twitter hesabından paylaştı.Son teknoloji ürünlerinin ve yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı kontrol odasında 15 personel 24 saat boyunca köprüyü anbean izliyor.Adil Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında.'18 Mart'ta vatandaşın kullanımına açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Güvenlik, kontrol ve denetim Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımla sağlanıyor.Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum da katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü mimari estetiğini yanı sıra teknolojik donanımıyla da büyük ilgi uyandırdı.Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sayesinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü 24 saat gözlem altında tutuluyor. Bu sayede risk ve diğer faktörler en hızlı şekilde bertaraf edilebiliyor.'86 KAMERA VE HIZ SENSÖRLERİ VAR'Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 86 kamera, meteoroloji istasyonları ve hız sensörleriyle takip ettiklerini belirten Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme (ÇOK) A.Ş.'nin Tasarım Müdürü Ferruh Aytekin, '1915 Çanakkale Köprüsü'nde Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) kullanıyoruz. Bu ITS sistemi nelerden oluşuyor? En temeli aslında yapay zeka destekli olay algılama sisteminden oluşuyor. Yapay zeka destekli olması ve olay algılaması da 1915 Çanakkale Köprüsü ve köprüyü bağlanan tüm yollarıyla birlikte son derece modern bir sistemle yönetildiğini ve kontrol edildiğini gösteriyor bize.Peki, bu olay algılama nedir? Kaza durumları, trafiğin ters yönden akması, araçların durması yada yola bir cismin düşmesi gibi bütün bu anormal durumları algılayan bir akıllı sistemimiz var. Bu sistem birçok farklı fonksiyonları olan kameralarla birlikte çalışıyor. Bu kameralardan genel değerler sistemin içerisinde değerlendiriliyor. 86 adet kameramız ve hız sensörlerimiz. Trafiği bu hız sensörleriyle de gözlemleyebiliyoruz.Sıkışmaların olduğu yada başka problemlerin olduğu yerlerde ortalama hızları tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra birçok meteorolojik istasyonumuz var. Meteorolojik verileri, rüzgarları, sıcaklık farklılıklarını veya don seviyesinin altına inen sıcaklıkları bu istasyonlarımızdan görüp, algılayabiliyoruz' dedi.