Malaga Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malaga Pastası Tarifi

Malaga Pastası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Malaga Pastası Nasıl Yapılır?



Malaga pastası son zamanlarda popülerliğini arttıran tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Oldukça lezzetli olan bu tarifi gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabilirsiniz.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Ürünleri seçerken bu özelliklere dikkat ederseniz çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.Pastanın Keki İçin;4 adet yumurta (akı ve sarısı ayrı ayrı kullanılacak)1 çay bardağı şeker (yarısı yumurta akları için, yarısı sarıları için)1 paket vanilyaYarım çay bardağı sütYarım su bardağından biraz fazla un1 paket kabartma tozu2 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)2 yemek kaşığı kakao (tepeleme)Pastacı Kreması İçin;Yarım litre süt (500 ml)1 çay bardağı un1 çay bardağı şeker1 adet yumurta sarısı1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)50 gram tereyağı1 paket vanilyaGanajı İçin;200 ml sıvı krema1 yemek kaşığı tereyağı70 gram sütlü + 70 gram bitter çikolata1 çay bardağı fındık kırığı (isteğe bağlı)İçi İçin;7 adet muz (eğer yerli muz kullanıyorsanız, 14 adet)Kenarları İçin;Fındık kırığıMalaga pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Malaga pastası için ilk olarak karıştırma kabına yumurta akını ve şekeri alın. Ardından köpük haline gelen kadar çırpın. Yumurtaların sarısını da karıştırdıktan sonra üzerine süt, vanilya, un, kabartma tozu, nişasta ve kakaoyu ekleyin. Kalan yumurta aklarını da ilave ettikten sonra yavaş yavaş karıştırın. Kek harcını borcama dökün. Bir iki kez tezgaha yavaşça vurarak hava kabarcıklarının yok olmasını sağlayın. 170 derecelik fırında 22 dakika boyunca pişirin. Bu sırada pastacı kremasını hazırlama aşamasına geçin. Bir tencerenin içine süt, un, şeker, yumurta sarısı ve nişastayı ekleyin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve vanilya ve tereyağını ekleyerek mikser yardımıyla çırpın. Kremayı soğutmak için dolapta bekletin. Kekleri muz genişliğinde kesin. 7 şerit haline getirmeye çalışın. Ardından dilimleri ortadan ikiye ayırın. 14 küçük dikdörtgen oluşturun. Kürdan yardımıyla keke delikler açın. Ardından kekleri sütle ıslatın. İçine krema sıkın. Kremanın üzerine muzu yerleştirin ve ardından muzun etrafını krema ile kapatın. Pastayı kaplayacak ganajı elde etmek için sıvı kremayı ocağa alın. Sütlü ve bitter çikolataları kremanın içine ekleyin. Pastanın üzerini ganajla kaplayın. Fındık parçalarıyla pastanızı süsleyebilirsiniz.