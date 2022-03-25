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Malaga Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malaga Pastası Tarifi

Malaga pastası birçok kişi tarafından merak edilen lezzetlerdendir. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler malaga pastası nasıl yapılır sorularına cevap aramaya başladı. Peki, malaga pastası nasıl yapılır? Malaga pastası tarifi nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.03.2022 - 15:14 Güncelleme: 25.03.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Malaga Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malaga Pastası Tarifi
Malaga pastası son zamanlarda popülerliğini arttıran tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında malaga pastası nasıl yapılır ve malaga pastası tarifi nedir soruları yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Oldukça lezzetli olan bu tarifi gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabilirsiniz. Malaga pastası nasıl yapılır ve evde kolay malaga pastası nasıl yapılır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Malaga Pastası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Malaga pastası için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında malaga pastası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Ürünleri seçerken bu özelliklere dikkat ederseniz çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.

Pastanın Keki İçin;

4 adet yumurta (akı ve sarısı ayrı ayrı kullanılacak)
1 çay bardağı şeker (yarısı yumurta akları için, yarısı sarıları için)
1 paket vanilya
Yarım çay bardağı süt
Yarım su bardağından biraz fazla un
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)
2 yemek kaşığı kakao (tepeleme)

Malaga Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malaga Pastası Tarifi

Pastacı Kreması İçin;

Yarım litre süt (500 ml)
1 çay bardağı un
1 çay bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)
50 gram tereyağı
1 paket vanilya

Ganajı İçin;

200 ml sıvı krema
1 yemek kaşığı tereyağı
70 gram sütlü + 70 gram bitter çikolata
1 çay bardağı fındık kırığı (isteğe bağlı)

İçi İçin;

7 adet muz (eğer yerli muz kullanıyorsanız, 14 adet)
Kenarları İçin;
Fındık kırığı

Malaga Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malaga Pastası Tarifi

Malaga Pastası Nasıl Yapılır?


Malaga pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılan sorulardan biri de malaga pastası nasıl yapılır sorusu oldu. Malaga pastası için ilk olarak karıştırma kabına yumurta akını ve şekeri alın. Ardından köpük haline gelen kadar çırpın. Yumurtaların sarısını da karıştırdıktan sonra üzerine süt, vanilya, un, kabartma tozu, nişasta ve kakaoyu ekleyin. Kalan yumurta aklarını da ilave ettikten sonra yavaş yavaş karıştırın. Kek harcını borcama dökün. Bir iki kez tezgaha yavaşça vurarak hava kabarcıklarının yok olmasını sağlayın. 170 derecelik fırında 22 dakika boyunca pişirin. Bu sırada pastacı kremasını hazırlama aşamasına geçin. Bir tencerenin içine süt, un, şeker, yumurta sarısı ve nişastayı ekleyin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve vanilya ve tereyağını ekleyerek mikser yardımıyla çırpın. Kremayı soğutmak için dolapta bekletin. Kekleri muz genişliğinde kesin. 7 şerit haline getirmeye çalışın. Ardından dilimleri ortadan ikiye ayırın. 14 küçük dikdörtgen oluşturun. Kürdan yardımıyla keke delikler açın. Ardından kekleri sütle ıslatın. İçine krema sıkın. Kremanın üzerine muzu yerleştirin ve ardından muzun etrafını krema ile kapatın. Pastayı kaplayacak ganajı elde etmek için sıvı kremayı ocağa alın. Sütlü ve bitter çikolataları kremanın içine ekleyin. Pastanın üzerini ganajla kaplayın. Fındık parçalarıyla pastanızı süsleyebilirsiniz.


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