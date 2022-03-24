İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından duyurdu: Yakında 3 ülke görüşeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi görüşme sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. Draghi, "Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 'Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz' açıklamasında bulundu.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.