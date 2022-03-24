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Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!

Boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaralayan ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Mikail Oymak'a, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ekleme: 24.03.2022 - 11:31 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi.

Sinirlenen Mikail Oymak, eşinin boğazını çocuklarının gözü önünde, falçatayla kesti.

KARISININ BOĞAZINI KESTİ
Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu.

Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!

TUTUKLANDI
Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!

'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN BERAAT
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak hakkında, 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı.

Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi.

Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.
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