Adliye önünde silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Özel harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Özel harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...