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ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. Biden, Rusya'nın nükleer ve kimyasal silah açıklamalarına karşılık ise, "Kimyasal silaha karşılık veririz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz
Ekleme: 24.03.2022 - 21:10 Güncelleme: 24.03.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Çin Devlet Başkanı'na Rusya'yı desteklemesinin maliyetini anlattım. ile samimi görüşme gerçekleştirdik. Ona Rusya'ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça söyledim. Onu tehdit etmedim ama Amerikan firmalarının Rusya'dan ayrıldığını hatırlattım. Umut ediyorum bu işe dahil angaje olmaz. Çin'in ekonomik geleceğinin Rusya'dan daha çok Batıya bağlı olduğunu anladığını düşünüyorum.

Ursula von der Leyen, Çin ile görüşecek. Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor. Ben mülteci kamplarını ziyaret ettim. O kamplarda insanların nasıl baktıklarını görüyorsunuz. İnsani yardımların devam edecek.
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