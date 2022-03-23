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Trafoya giren genç akıma kapıldı: Ölüyorum, yanıyorum, söyle çabuk gelsinler!

Adana'da ısınmak için girdiği kullanılmayan trafo binasında akıma kapılan gencin “Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler” diye yalvarması yürek sızlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ekleme: 23.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 23.03.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Trafoya giren genç akıma kapıldı: Ölüyorum, yanıyorum, söyle çabuk gelsinler!Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi.

Trafoya giren genç akıma kapıldı: Ölüyorum, yanıyorum, söyle çabuk gelsinler!

Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı.

Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, 'Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah'ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah'ım' diye yardım istemesi yürekleri sızlattı.

Trafoya giren genç akıma kapıldı: Ölüyorum, yanıyorum, söyle çabuk gelsinler!

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti.

Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.
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