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Polikistik Over Sendromu Nedir? Poliistik Over Sendromu Neden Olur?

Polikistik over sendromu oldukça sık rastlanılan kadın hastalıklarındandır. Bu nedenle polikistik over neden olur sorusu en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Peki, polikistik over nedir? Polikistik over neden olur? Polikistik over tedavisi var mı? İşte detaylar...

Ekleme: 23.03.2022 - 15:13 Güncelleme: 23.03.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Polikistik Over Sendromu Nedir? Poliistik Over Sendromu Neden Olur?
Polikistik Over sendromu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polikistik over sendromu neden olur ve polikistik over sendromu nedir soruları yer alıyor. Özellikle gebe kalmak isteyen birçok kadın bu sendrom sebebiyle oldukça endişeleniyor. Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bu sendrom hakkında detayları sizler için derledik. Oldukça merak edilen Polikistik over sendromu neden olur ve polikistik over sendromu nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Polikistik Over Sendromu Nedir?


Polikistik over sendromu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polikistik over sendromu nedir sorusu yer aldı. Polikistik over sendromu yumurtalıklarda iyi ve kötü huylu birçok kistin meydana gelmesine neden olan kadın hastalıkları arasında bulunmaktadır. Polikistik over sendromu belirtileri ise Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Soner Düzgüner tarafından "Adet düzensizliği, vücutta kıllanma, akne, saç dökülmesi ve polikistik over morfolojisi bulgularından en az iki tanesinin varlığı durumunda hastalara polikistik over sendromu tanısı konuluyor. Bu sağlık probleminin klinik bulguları değişkendir. Görülme sıklığı toplumlar arasında farklılıklar gösterir.” Şeklinde açıklanıyor.


Polikistik Over Sendromu Nedir? Poliistik Over Sendromu Neden Olur?

Polikistik Over Sendromu Neden Olur?


Polikistik Over sendromu hakkında oldukça merak edilen sorulardan biri de polikistik over sendromu neden olur sorusu oldu. Bu nedenle birçok kadın arama motorlarıan yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Polikisitk over sendromu kanda androjen adı verilen hormonların artmasıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte ciltte yağlanma ve sivilce oluşumu, saç dökülmesi, tüylenme gibi birçok belirti ortaya çıkar. Yumurtalıkların androjenleri çok fazla salgılaması sonucunda bu rahatsızlığın belirtileri kendini göstermeye başlar. Belirtiler ortaya çıktığı ilk andan itibaren mutlaka alanında uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir.


Polikistik Over Sendromu Nedir? Poliistik Over Sendromu Neden Olur?

Polikistik Over Tedavisi


Polikistik Over Sendromu tedavisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu konu yer alıyor. Dr. Soner Düzgüner “Tedavinin ilk basamağında, hastalara yaşam şekli değişikliği öneriyoruz. Bu öneriyi hem obez hem de zayıf PKOS’lu kadınlara yapıyoruz. Diyet ve egzersiz kombinasyonu hormonal profilde düzelme sağlarken, yardımcı üreme teknikleri tedavilerine verilecek cevabı artırır. Ayrıca gebelik sırasında oluşabilecek komplikasyonların riskini azaltır. Polikistik Over Sendromu’na bağlı infertilite tedavisinde atılacak ilk adım yaşam şekli değişikliklerinin ardından medikal tedavidir. PKOS ilişkili infertilitede, hastanın belirli dozda kullandığı ilaçlardan olumlu yanıt alınmaması, ovülasyon indüksiyonu tedavilerine cevap gelmemesi ya da ek infertilite faktörlerinin varlığı durumlarında, In-vitro fertilizasyon (IVF - Tüp Bebek) yöntemi uygularız” açıklamasında bulunarak tedavi ile ilgili detaylı bilgilere yer verdi.

Polikistik Over sendromu neden olur ve polikistik over sendromu tedavisi nedir sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili birçok gelişmeden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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