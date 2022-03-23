Akşener'in Çanakkale Köprüsü yalanına bakanlıktan cevap: Muhalefet değil ülkeye düşmanlık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar' olduğunu iddia etti.İddialara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin 'malum çevreler' tarafından siyasete alet edilerek, yoğun saldırıyla karşı karşıya olmasının hayretle gözlemlendiği belirtildi.Açıklamada, mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden olan eserin, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda katkı sağlayacağına işaret edildi.'MUHALEFET ETME VAZİFESİNİ ÜLKESİNE DÜŞMANLIK OLARAK SERGİLEMEK'Köprünün millete, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değerle de eşsiz bir yapı olduğu kaydedilen açıklamada, halkın genelinin, 'eşsiz iradesi' ve 'vefa duygusuyla' esere sahip çıkmasının gururla görüldüğü ifade edildi.Millete kazandırılan dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin, anılan büyük çalışmayı itibarsızlaştırmak için saldıranların 'ibretle' ve 'hayretle' izlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini, ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek...' Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü, ancak o zaman anlam kazanır. Yoksa, bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık KÖİ modeliyle yapıldı. Bu projelerle, gayri safi yurt içi hasılaya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır.'Bu projeler sayesinde yıllık 1 milyar 865 milyon dolar zaman tasarrufu, 1,1 milyar dolar yakıt tasarrufu, 5 milyon dolar çevre tasarrufuyla toplamda 2,97 milyar dolar tasarruf sağlandığına işaret edilen açıklamada, KÖİ projelerinin yatırım bedelleriyle sağladıkları fayda arasındaki fark incelendiğinde ekonominin, dolayısıyla milletin yararına son derece olumlu tablonun ortaya çıktığı bildirildi.Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi için yüklenici firmayla yapılan sözleşmede, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğinin açık ve net biçimde ifade edildiğinin altı çizilerek, 'Projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceği de sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmedeki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır.' değerlendirmesinde bulunuldu.'YÜKLENİCİYE ÖZEL AVANTAJ SAĞLANDIĞI YALANDIR'Projenin erken bitirilmesiyle yükleniciye özel avantaj sağlandığının yalan olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Hong Kong ile Çin arasındaki çoğunluğu viyadüklerden oluşan köprü-tünel-viyadük sistemi şeklinde uzanan projenin 'köprünün kilometre maliyetinin 360 milyon dolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise bu maliyet '900 milyon dolar' denmiştir. Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. Bir ilkokul işlemi yapalım. Maliyeti, kilometreye bölelim 380,4 milyon avro çıkar. Bu da yaklaşık 418,7 milyon dolar yapar. Köprü'müzde çok farklı teknolojinin uygulandığını aşikardır. Buna rağmen rakamın çok büyük bir farklılık göstermediği tespit edilebilir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. Projemiz, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen kamulaştırma bedeli, işletme ve ağır bakım maliyeti ile finans maliyeti dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) avrodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır.''YILLIK 415 MİLYON AVRO TASARRUF EDİLECEK'Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edileceğinin altı çizilerek, şu bilgiler paylaşıldı:'Kırılımları şöyledir: Zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro. Projemizle ülke ekonomimize etkileri kısaca şöyle olacaktır: Üretime etkisi 5 milyar 362 milyon avro, GSYH etkisi 2 milyar 442 milyon avro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişi. 'Ecdada saygı, geleceğe armağan' niteliğindeki eserimiz, milli ekonomimizi, milli bağımsızlığımızı korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır.'Hazinenin, defaten milyarlarca dolarlık yatırım yapması mümkün olmadığı için özel sektör iş birliğiyle geliştirdiği projelerin maliyetini zamana yayarak ödemesine dayalı YİD modeline karşı çıkmanın, 134 ülkede uygulanan bu yöntemi reddetmeyi savunmanın halka hizmet etmemeyi savunmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Olması gerekeni değil, olmamasını, yapılmamasını savunan bu zihniyet, millet vicdanında bugüne kadar kabul görmediği gibi bundan sonra da kabul görmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun; biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz, ne de bu müfterilerle mücadele etmekten.'