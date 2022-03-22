El Açması Kıymalı Tepsi Böreği Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kıymalı Tepsi Böreği

El Açması Kıymalı Tepsi Böreği İçin Gerekli Malzemeler



El Açması Kıymalı Tepsi Böreği Nasıl Yapılır?



El açması kıymalı tepsi böreği tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Misafirlerine lezzetli bir börek sunmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Oldukça lezzetli olan bu tarif Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işi tarifleri arasına bulunuyor. Bu nedenle sık sık bu tarif hakkında detaylar merak edilmektedir. Misafirlerine garanti bir şekilde hazırlanmak ve risk almak istemeyenler kıymalı börek hakkında birçok detayı araştırmaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.El açması kıymalı tepsi böreği için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerinizin kaliteli ve taze olması yer almaktadır. Kaliteli ve taze ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. El açması olduğu için oldukça uğraştırıcı gözükse de pratik bir şekilde bu tarifi evde hazırlamanız mümkündür. İşte sık sık aratılan el açması kıymalı börek için gerekli malzemeler;6 su bardağı un2, 5 su bardağı su1 tatlı kaşığı tuzİç harcı için;( Dilediğiniz şekilde iç harç hazırlayabilirsiniz.)500g kıyma1 adet soğan2-3 yemek kaşığı sıvı yağTuzBaharat (Pul biber, karabiber dışında da dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz)Gerekli malzemeleri temin ettiyseniz birçok kişi tarafından en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alan bu tarife geçebiliriz. Özellikle arama motorlarına yönelen birçok vatandaşsorusuna cevap aramaya başladı. El açması kıymalı börek için ilk olarak bir kabın içerisine un ve tuz konulur. Ardından yavaş bir şekilde su eklenir. Hamurun kıvamına göre un miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Hamurunuzu hazır ettikten sonra 15 dakika boyunca dinlenmesini bekleyin. İki parçaya ayırdığınız hamurları beze haline getirin. Bezelerden birini alıp büyük bir şekilde açın. Üzerine sıvı yağ sürdükten sonra çiçek şeklinde kesin. Dilimleri ortaya doğru teker teker kapatın. Ardından tepsi büyüklüğünde açarak iç harçtan ilave edin. Böreğin kenarlarını düzelttikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede önceden ısıttığınız fırında altı ve üstü iyice kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra böreğinizi afiyetle tüketebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tarif hakkında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.