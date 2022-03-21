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Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahallenin yaklaşık 500 metre yakınındaki mera alanında, 4 metre arayla iki obruk birden meydana geldi.

Ekleme: 21.03.2022 - 17:01 Güncelleme: 21.03.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!
Obruk oluşumunun daha önce gözlemlenmediği ilçeye bağlı Konar Mahallesi'nde, hayvanların otlatıldığı merayı kontrole çıkan muhtar Selçuk Körük, evlere 500 metre mesafede yan yana iki obruk oluştuğunu gördü. Körük, hemen durumu jandarma, belediye ve kaymakamlığa bildirdi.

Jandarma, biri 10 metre derinliğinde, 15 metre çapında, diğeri 20 metre derinliğinde, 7 metre çapındaki obrukların etrafında güvenlik tedbiri aldı. Konya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de obrukla ilgili inceleme başlattı.

Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!

Muhtar Körük, daha önce bölgede obruk oluştuğuna hiç şahit olmadıklarını söyledi.

Mahallenin yakınında oluşan obrukları görünce çok şaşırdığını ifade eden Körük, şöyle konuştu:

'Mahallenin kenarındaki çeşme akmıyordu. Neden akmıyor diye şüphelendim ve kontrol etmeye çıkınca tesadüfen gördük. Obrukların mesafesi mahallemize çok yakın. Burada biz hayvanlarımızı otlatıyorduk. Televizyonlarda çok izlerdik, Karapınar ilçesinde çok olduğunu duyuyorduk ama bizim başımıza da geleceği aklımıza gelmedi. Bu bölgede ilk defa gördük, çok şaşkınız. Obruk ilk oluştuğunda içinde su yoktu. İki göçük vardı. Kar suları obrukları doldurdu. Birisi şu anda sudan görünmüyor. İnşallah başka obruklar oluşmaz.'

Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!

Hayvanlarını otlattığı merada oluşan obruklara 500 metre mesafede evi bulunan Sezgin Bozkurt da 'Bu mevki mahallemizin en sık kullandığı mera alanı. Obruk oluşması çok korkutucu. Bayağı da geniş görünüyor. Buralarda hayvanlarımızı otlatıyorduk. Şimdi içimizde bir tedirginlik olacak. Benim evim de buraya 500 metre uzaklıkta. Bu civarı çok fazla kullanmayız artık.' diye konuştu.
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