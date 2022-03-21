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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 18 araç birbirine girmişti! 8 aylık bebekten sevindiren haber

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralananlar arasında ismi açıklanmayan 8 aylık bir bebek de bulunuyordu. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 18 araç birbirine girmişti! 8 aylık bebekten sevindiren haber
Ekleme: 21.03.2022 - 19:34 Güncelleme: 21.03.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 18 araç birbirine girmişti! 8 aylık bebekten sevindiren haber
Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılardan 17'si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14'üne kaza yerinde müdahale edildi.

DOĞAN BAŞARAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 AYLIK BEBEKTEN SEVİNDİREN HABER

Kazada yaralananlar arasında ismi açıklanmayan 8 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti.

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