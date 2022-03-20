Susamlı Tahinli Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tahinli Susamlı Kek Tarifi

Evde Kolay Tahinli Susamlı Kek İçin Gerekli Malzemeler









Evde Kolay Susamlı Tahinli Kek Nasıl Yapılır?

Susamlı Tahinli Kek Kaç Kalori?



Tahinli susamlı kek tarifi kış aylarının en çok tercih edilen tarifleri arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle oldukça beğenilen bu tarifi öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaver soruları yer alıyor. Deneyenlerin vazgeçemediği bu lezzet giderek popülerliğini arttırmaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.bu tarifi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yumuşacık yapısıyla ve lezzetiyle deneyenlerin vazgeçemeyeceği lezzetler arasında yer alan tahinli ve susamlı kek oldukça popüler tarifler arasında yer almayı başardı. Bu noktada en sık aratılanlar arasında ise tahinli susamlı kek için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Malzemeleri alırken dikkat etmeniz gereken konu ise taze ve kaliteli ürünler seçmektir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.3 adet yumurta1 su bardağı şeker1 su bardağı sıvı yağ1.5 çay bardağı sütYarım çay bardağı tahinYarım çay bardağı pekmez2.5 su bardağı un1 paket kabartma tozu1 çay bardağı iri kırılmış cevizÜzeri için;Kavrulmuş susamEvde kolay tahinli ve susamlı kek tarifi son zamanlarda giderek popülerliğini arttıran lezzetler arasında yer alıyor. Bu nedenle bu tarifi denemek isteyen birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Öncelikle bir kabın içine yumurtaları kırın. Ardından üzerine yumurtaları ekleyip köpürene kadar çırpın. İyice köpük haline kalan çırpmanız kekinizin iyi kabarmasını ve yumurta kokusunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Süt, sıvı yağ, tahin ve pekmezi de kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Son olarak unu ve kabartma tozunu da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Kek harcınız homojen hale geldikten sonra içine ceviz ekleyin. Kek kalıbınıza tereyağı ile yağlayın ve susamla kalıbın her yerini kaplayın. Ardından kek harcını kalıbın içine güzelce dökün. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına koyun. 45 dakika boyunca kontrol ederek pişmesini bekleyin. Kekinizi fırından alın ve ılımasını bekleyin. Ardından servis tabağına alarak afiyetle susamlı tahinli kekinizi tüketebilirsiniz.değeri en sık aratılan konulardan biridir. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyet yapanlar konuyla ilgili detayları oldukça araştırıyor. 1 dilim tahinli susamlı kekin içinde yaklaşık 200 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat yönünden oldukça zengin ve şekerli bir tarif olması nedeniyle porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir.