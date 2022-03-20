Susamlı Tahinli Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tahinli Susamlı Kek Tarifi
Tahinli susamlı kek giderek popülerliğini arttırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de susamlı tahinli kek nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, susamlı tahinli kek nasıl yapılır? Susamlı tahinli kek tarifi nedir? Susamlı tahinli kek kaç kalori? İşte merak edilenler...
Tahinli susamlı kek tarifi kış aylarının en çok tercih edilen tarifleri arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle oldukça beğenilen bu tarifi öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tahinli susamlı kek nasıl yapılır ve evde kolay tahinli susamlı kek tarifi nedir soruları yer alıyor. Deneyenlerin vazgeçemediği bu lezzet giderek popülerliğini arttırmaya başladı. Tahinli susamlı kek nasıl yapılır ve tahinli susamlı kek kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Evde Kolay Tahinli Susamlı Kek İçin Gerekli Malzemeler
Tahinli susamlı kek için gerekli malzemeler bu tarifi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yumuşacık yapısıyla ve lezzetiyle deneyenlerin vazgeçemeyeceği lezzetler arasında yer alan tahinli ve susamlı kek oldukça popüler tarifler arasında yer almayı başardı. Bu noktada en sık aratılanlar arasında ise tahinli susamlı kek için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Malzemeleri alırken dikkat etmeniz gereken konu ise taze ve kaliteli ürünler seçmektir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1.5 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı tahin
Yarım çay bardağı pekmez
2.5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz
Üzeri için;
Kavrulmuş susam
Evde Kolay Susamlı Tahinli Kek Nasıl Yapılır?
Evde kolay tahinli ve susamlı kek tarifi son zamanlarda giderek popülerliğini arttıran lezzetler arasında yer alıyor. Bu nedenle bu tarifi denemek isteyen birçok kişi susamlı tahinli kek nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Öncelikle bir kabın içine yumurtaları kırın. Ardından üzerine yumurtaları ekleyip köpürene kadar çırpın. İyice köpük haline kalan çırpmanız kekinizin iyi kabarmasını ve yumurta kokusunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Süt, sıvı yağ, tahin ve pekmezi de kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Son olarak unu ve kabartma tozunu da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Kek harcınız homojen hale geldikten sonra içine ceviz ekleyin. Kek kalıbınıza tereyağı ile yağlayın ve susamla kalıbın her yerini kaplayın. Ardından kek harcını kalıbın içine güzelce dökün. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına koyun. 45 dakika boyunca kontrol ederek pişmesini bekleyin. Kekinizi fırından alın ve ılımasını bekleyin. Ardından servis tabağına alarak afiyetle susamlı tahinli kekinizi tüketebilirsiniz.
Susamlı Tahinli Kek Kaç Kalori?
Susamlı tahinli kek kalori değeri en sık aratılan konulardan biridir. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyet yapanlar konuyla ilgili detayları oldukça araştırıyor. 1 dilim tahinli susamlı kekin içinde yaklaşık 200 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat yönünden oldukça zengin ve şekerli bir tarif olması nedeniyle porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilir.