Portakallı Şam Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Portakallı Şam Kurabiyesi

Evde Kolay Portakallı Şam Kurabiyesi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler





Evde Portakallı Şam Kurabiyesi Nasıl Yapılır?

Portakallı Şam Kurabiyesi Kaç Kalori?



Portakallı Şam kurabiyesi tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Sürekli aynı tarifi denemekten sıkılanlar en güzel kış tarifleri arasında yer alan bu tarifi denemek için sabırsızlanmaya başladı. Lezzetiyle ve mis gibi kokusuyla bu kurabiyeyi oldukça seveceksiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Evde portakallı Şam kurabiyesi yapmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Arama motorlarına yönelenlerin en sık arattığı sorulardan biri portakallı Şam kurabiyesi için gerekli malzemeler nelerdir sorusu oldu. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenlerden biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Ürünleri satın alırken taze olup olmadığına dikkat ederseniz çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarmanız mümkün olacaktır. İşte evde kolayHamuru için;125 gr tereyağı veya margarin2 adet yumurta1 adet yumurta akı1 su bardağı toz şekerYarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)3 yemek kaşığı yoğurt1 adet portakal kabuğu rendesi1 paket kabartma tozu1 paket vanilya5 su bardağı unÜzeri için;1 adet yumurta sarısıCeviz kırığıMisafirlerine farklı tarifler sunmak isteyenler vereceğimiz bu tarifi oldukça beğenecek. Son zamanlarda en sık aratılan tarifler arasında portakallı Şam kurabiyesi yer alıyor. Bu nedenle kış aylarının en güzel beş çayı tarifleri arasında yer alan Şam kurabiyesi tarifini sizler için derledik. Evde kolaysorusuna cevap olarak öncelikle yumurtaları, yoğurt, sıvı yağ ve şekeri bir kabın içine alın. Vanilyayı da ekledikten sonra iyice çırpın. Çırpma işleminin ardından portakal kabuğunun rendesini ve unu ekleyin Kabartma tozunu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayan bir kıvam elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Küçük parçalara ayırdığınız hamurunuzu elinizde yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bıçak yardımıyla küçük kesikler açın. Ceviz kırıklarını da üzerine yerleştirdikten sonra önceden ısıttığınız 175 derecelik fırına yerleştirin. Kurabiyelerinizi fırına verdikten sonra 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekmektedir. Fırından kurabiyelerinizi çıkarın ve soğumaya bırakın. Servis tabağına aldıktan sonra portakallı Şam kurabiyelerinizi afiyetle tüketebilirsiniz.Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin en merak ettiği sorulardan biri desorusudur. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi sorumlarına cevap aramaya başladı. 1 adet orta boy Şam kurabiyesi yaklaşık 290 kalori içerir. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması tavsiye edilmektedir.