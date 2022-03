Yemeksepeti Eski CEO’su Nevzat Aydın Kimdir? Nevzat Aydın Nevzat Aydın Mesleği Nedir?

Nevzat Aydın Kimdir?

Nevzat Aydın Mesleği Nedir?



Yemekspeti'nin eski CEO'su olarak bilinen Nevzat Aydın gündemden düşmüyor. Yaptığı açıklamanın ardından birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. İstifa etmesinin ardından Nevzat Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da oldukça dikkat çekti.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Nevzat Aydın yaptığı açıklamalarla isminden sık sık söz ettiriyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi aramam motorlarına yöneldi. 1976 İstanbul doğumlu olan Nevzat Aydın Bursa Anadolu Lisesi'nde okudu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. University of San Francisco'da MBA eğitimi almıştır. Bu eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüştür. 200 yılında Yemeksepeti fikrini hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda görevinden istifa etmesiyle oldukça gündeme gelen isimler arasında yer aldı.Nevzat Aydın hakkında sık sık aratılanlardan biri desorusu oldu. İş insanı ve yatırımcı olan Nevzat Aydın 25 projeye yatırımda bulundu. Toplam yatırımlarının 6 milyon değerinde olduğu da iddia edilenler arasındadır. Nevzat Aydın üyelikleri ve başarıları şu şekilde;ÜyelikleriGEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı (2020)TS Divan KuruluSarıyer Spor Kulübü DerneğiWtech Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üye (2019)Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu ÜyesiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Genç Girişimciler Yüksek Kurulu ÜyesiTürk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ÜyesiTURYİD Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiGalata Business Angels Kurucu ÜyesiTrabzonspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı (2016-2017)Trabzonspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2013)Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi (2016)[3] 20 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.Allianz Danışma Kurulu Üyesi (2016)Mavi Giyim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesii 29 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.American Turkish Society Yönetim Kurulu Üyesi 29 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.Ödülleri2007 yılında Endeavor Derneği Türkiye Ofisi tarafından 'Endeavor Girişimcisi' seçildi ve Endeavor'ın dünya çapındaki destek ağından, sermayeye ulaşımda aracılık, stratejik danışmanlık, mentorluk ve tanıtım desteklerinden yararlanabilme şansını elde etti.2011 yılında yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydın Ekonomist dergisi tarafından Yılın Girişimcisi seçildi.2012 yılında Webrazzi girişim ödüllerinde Yılın Girişimcisi olarak da “Nevzat Aydın” ödüle layık görülmüştür.Tüm dünyada internet ve teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği The Next Web tarafından verilen TNW Turkish Startup Awards 2013'te Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da En İyi Kurucu Ortak ödülüne layık görüldü.2013 yılı Webrazi Girişim ödüllerinde Nevzat Aydın “Yılın Web Girişimcisi” ve “Yılın Melek Yatırımcısı” olarak iki farklı dalda ödüllendirilmiştir.2014 yılında Webrazzi girişim ödüllerinde “Yılın Web Girişimcisi” olarak Nevzat Aydın ödüllendirilmiştir.2014 yılında Lenovo'nun düzenlediği Doer ödüllerinde “The Most Inspiring Entrepreneur” ödülüne Nevzat Aydın layık görülmüştür.Fortune Dergisi'nin her yıl yayınladığı 40 yaş altı 40 yönetici listesinde 2013 ve 2015 yılında Nevzat Aydın ilk sırada yer almıştır.2016 Webrazzi Girişim ödüllerinde Nevzat Aydın 'Yılın Melek Yatırımcısı' seçilmiştir.2017 Galatasaray Üniversitesi EN Ödüllerinde Nevzat Aydın 'En iyi İş İnsanı' seçilmiştir.2017 American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görülmüştür.2018 İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 8.si düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri'nde ''En İyi Yatırımcı'' ödülünü kazanmıştır.2018 Forbes Dergisi'nin yayın hayatına başlamasının 100. yılı vesilesiyle düzenlediği gecede ''Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'' ödülüne layık görülmüştür.2018 Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ''Yılın En Beğenilen İş Adamı'' seçilmiştir.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü, Kariyer Onursal Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı İş Adamı” kategorisinde ödülü kazanmıştır.2019 İTÜ Sosyal Medya Ödülleri ''En İyi Yatırımcı '' ödülünü kazanmıştır.2020 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü Mavi Elma Ödülleri'nde ''Yılın Melek Yatırımcısı'' seçilmiştir.2020 Nevzat Aydın Webrazzi Ödülleri'nde Yılın Melek Yatırımcısı olarak ödüle layık görülmüştür.2020 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü, Sosyal Medya Ödülleri'nde ''En İyi Yatırımcı'' ödülünü aldı.